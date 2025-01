Quyền Tổng thống Hàn Quốc không phản hồi đề xuất phối hợp thực thi lệnh bắt Tổng thống của Cơ quan điều tra

Photo : YONHAP News

Vào ngày 1 và 4/1 vừa qua, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc, nơi đang tiến hành điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol về vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, đã đề nghị Quyền Tổng thống Choi Sang-mok phối hợp để thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon.Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, ông Choi vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào. Phía Quyền Tổng thống giải thích sự im lặng này là bởi quy định về "tính độc lập" của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Theo quy định, Tổng thống và Văn phòng Tổng thống không được can thiệp như đưa ra ý kiến hay chỉ thị liên quan đến công việc của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Về việc đảng đối lập yêu cầu Quyền Tổng thống ra chỉ thị cho Phòng Cảnh vệ Tổng thống, ông Choi cũng trả lời rằng bất cứ một hành động nào của mình lúc này cũng có thể sẽ lạm quyền. Do vậy, dự kiến ông Choi sẽ tiếp tục không can dự dù Cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt Tổng thống lần hai.Quyền Tổng thống giữ lập trường rằng cần giữ khoảng cách với các vấn đề chính trị để duy trì ổn định chức năng của Chính phủ, trong bối cảnh Phòng Cảnh vệ Tổng thống và Cơ quan điều tra, hai đảng cầm quyền và đối lập đang mâu thuẫn sâu sắc.Trong cuộc họp Nội các ngày 7/1, ông Choi cũng chỉ tập trung vào việc quản lý mức độ tín nhiệm quốc tế và khôi phục kinh tế dân sinh. Về các cuộc biểu tình đang ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, Quyền Tổng thống chỉ đưa ra chỉ đạo chung chung là "tập trung quản lý an toàn".Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 7/1 đã tố giác Quyền Tổng thống lên Cơ quan Điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát, cho rằng ông Choi thiếu trách nhiệm khi không chỉ huy Phòng Cảnh vệ Tổng thống.Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân phản bác bản chất lệnh bắt Tổng thống của Cơ quan điều tra là trái phép và không có hiệu lực, do cơ quan này không có thẩm quyền điều tra đối với tội nổi loạn.Đảng cầm quyền yêu cầu Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng phải từ bỏ việc điều tra và chuyển giao vụ việc cho Cảnh sát, thậm chí còn cho rằng phải xóa bỏ luôn cơ quan này.