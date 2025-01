Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/1 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 1/2025", trong đó đánh giá tâm lý kinh tế đang bị co hẹp, rủi ro nền kinh tế đi xuống lớn dần do bất ổn gia tăng.Mặc dù tình hình bất ổn chính trị tại Hàn Quốc gần đây chưa lan sang hệ thống tài chính, nhưng có thể thấy các chỉ số về nợ hộ gia đình và tâm lý doanh nghiệp đã sụt giảm mạnh.Trong báo cáo trên, KDI đánh giá đà cải thiện nền kinh tế Hàn Quốc đang bị trì trệ do sản xuất tăng chậm, trong khi đó tâm lý của các chủ thể kinh tế bị co hẹp do bất ổn lan rộng, rủi ro kéo nền kinh tế đi xuống ngày càng tăng.Đặc biệt, trong báo cáo tháng này, KDI so sánh với thời kỳ chính trị Hàn Quốc lâm vào bất ổn hồi năm 2016-2017, khi xảy ra vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Mức tăng tỷ giá hối đoái won-USD giai đoạn hiện nay thấp hơn giai đoạn 2016-2017, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), một chỉ số phản ánh rủi ro vỡ nợ quốc gia cũng tăng ít hơn.Ngược lại, nợ hộ gia đình và tâm lý doanh nghiệp xấu hơn hẳn so với trước đây. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 12 năm ngoái đạt 88,4 điểm, giảm mạnh 12,3 điểm so với tháng 11 (100,7 điểm). Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong đợt năm 2016-2017 đã giảm 9,4 điểm trong vòng ba tháng, nhưng lần này đã giảm tới 12,3 điểm chỉ trong vòng một tháng.