Cảnh báo rét đậm tại Seoul từ tối ngày 8/1

Photo : YONHAP News

Nối tiếp khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi và đất liền tỉnh Gangwon, các địa phương miền Trung Hàn Quốc trong đó có thủ đô Seoul và khu vực đất liền phía Nam cũng được ban cảnh báo rét đậm, có hiệu lực từ 9 giờ tối ngày 8/1.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn xuống từ phía Tây Bắc, nhiệt độ trên cả nước sẽ giảm mạnh từ đêm ngày 8/1. Trong sáng ngày 9/1, nhiệt độ ở khu vực miền Trung, phía Đông tỉnh Bắc Jeolla, khu vực đất liền phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ rét đậm rét hại, nhiệt độ có thể xuống tới -20 độ C. Nhiệt độ ở các địa phương miền Nam cũng giảm xuống -10 độ C, kèm theo gió thổi mạnh nên nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể còn lạnh hơn nữa.Tỉnh Nam Chungcheong và vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) dự báo có tuyết rơi từ 3-5 cm/giờ trong hai ngày 8 và 9/1, có nơi đang được ban cảnh báo tuyết lớn hoặc chuẩn bị ban cảnh báo. Lượng tuyết rơi tới ngày 9/1 tại tỉnh Bắc Jeolla dự báo đạt từ 10 đến tối đa 30 cm, tỉnh Nam Chungcheong và Nam Jeolla từ 5 đến tối đa 20 cm. Thủ đô Seoul vào buổi chiều dự báo cũng có tuyết rơi. Hầu hết các địa phương trên cả nước sẽ có gió thổi mạnh.Cảnh báo rét đậm sẽ có hiệu lực trên phạm vi toàn thủ đô Seoul từ 9 giờ tối ngày 8/1. Theo đó, 25 quận sẽ phải lập ra Phòng giám sát tình hình và hỗ trợ tổng hợp về rét đậm rét hại, giám sát tình hình liên tục 24/24 giờ, nhằm theo dõi tình hình khí tượng, quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho tầng lớp yếu thế, đối phó khi xảy ra thiệt hại.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 8/1 cho biết tính từ ngày 1/12 năm ngoái tới ngày 6/1 năm nay, có tổng cộng 134 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, 4 ca tử vong được phỏng đoán là do các bệnh liên quan tới thời tiết lạnh.