Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp của Hội đồng bảo an diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 8/1 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 6/1 mà Bắc Triều Tiên tuyên bố là tên lửa bội siêu thanh kiểu mới là minh chứng cho thấy những đồng tiền nhuốm máu của người dân nước này rốt cuộc đã đi về đâu.Đại sứ Hwang nhấn mạnh miền Bắc đang hy sinh người dân của mình để theo đuổi tham vọng hạt nhân và góp phần gia tăng thiệt hại về người, tiền của trong chiến tranh Nga-Ukraine. Ông Hwang dẫn một đoạn Kinh thánh rằng máu của những người lính đang khóc than từ dưới mặt đất, và nhấn mạnh miền Bắc cần phải chấm dứt việc điều quân hỗ trợ Nga ngay lập tức.Ông Hwang cũng cho biết quân đội Bắc Triều Tiên đã phải chịu tổn thất lớn kể từ khi tham gia vào cuộc chiến xâm lược Ukraine bất hợp pháp của Nga. Các binh sĩ miền Bắc không quen thuộc với chiến tranh hiện đại và vẫn sử dụng chiến thuật quân sự lỗi thời, khiến họ trở thành mục tiêu dễ đối phó trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone). Chính phủ Hàn Quốc ước tính số lượng thương vong của quân đội Bắc Triều Tiên đã vượt quá 1.100 người.Đại sứ Hàn Quốc cho rằng các binh sĩ miền Bắc thực chất là "nô lệ" bị tẩy não bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, hy sinh trên chiến trường xa xôi để đổi lấy tiền bạc và công nghệ quân sự phục vụ cho chính quyền nước này.Mặt khác, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vào ngày 6/1 vừa qua, nhấn mạnh hành động này cũng như hơn 100 vụ phóng tên lửa đạn đạo khác của miền Bắc kể từ năm 2022, là vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an.Bà Shea cũng cáo buộc Nga đã chuyển giao hệ thống phòng không cho Bắc Triều Tiên để đổi lấy sự hỗ trợ từ miền Bắc, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Matxcơva có ý định chia sẻ công nghệ vệ tinh và vũ trụ với Bình Nhưỡng.Phó đại sứ Mỹ nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang nhận được nhiều lợi ích từ việc tiếp nhận các trang thiết bị quân sự, công nghệ và kinh nghiệm từ Nga, qua đó nâng cao năng lực chiến tranh và đe dọa các quốc gia trong khu vực.Về phần mình, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song tuyên bố vụ thử tên lửa tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) bội siêu thanh kiểu mới là một phần trong kế hoạch phát triển năng lực quốc phòng của miền Bắc. Ông Kim khẳng định vụ phóng này nhằm tăng cường tính bền vững và hiệu quả của khả năng răn đe chiến lược, phù hợp với tình hình an ninh đang thay đổi trong khu vực, và gọi đây là hành vi có chủ quyền hợp pháp.