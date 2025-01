Seoul và Washington chính thức ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu điện hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/1 (giờ Mỹ) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về các nguyên tắc xuất khẩu và hợp tác điện hạt nhân cùng với Bộ Năng lượng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Seoul và Washington đã ký tắt biên bản ghi nhớ này vào tháng 11 năm ngoái..Trong thông cáo báo chí chung được công bố sau khi ký kết MOU, hai bên cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân dân sự hơn 70 năm qua. Biên bản ghi nhớ lần này đã phản ánh mục tiêu của hai nước trong việc tối đa hóa sử dụng năng lượng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, tuân thủ theo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh, biện pháp an toàn và không phổ biến hạt nhân.Seoul và Washington cũng khẳng định MOU lần này dựa trên quan hệ đối tác lâu dài, nhằm cung cấp khuôn khổ hợp tác để thúc đẩy phát triển năng lượng điện hạt nhân dân sự tại các nước thứ ba và tăng cường quản lý kiểm soát xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân dân sự của cả hai nước. Biên bản ghi nhớ về các nguyên tắc xuất khẩu và hợp tác điện hạt nhân này còn tạo điều kiện cho hai bên ứng phó hiệu quả với sự phát triển của các công nghệ mới trong lĩnh vực điện hạt nhân.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng việc ký kết MOU sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi trên thị trường toàn cầu, dựa trên sự tin cậy sâu sắc trong quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ.Đặc biệt, hai nước đã ký kết MOU trong bối cảnh Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và công ty điện hạt nhân Westinghouse của Mỹ đang có tranh chấp liên quan đến việc xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc sang Cộng hòa Séc.