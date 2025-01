Nhiều địa phương Hàn Quốc hứng chịu đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông tới nay

Photo : YONHAP News

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã hứng chịu đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông đến nay khi nhiệt độ vào sáng sớm ngày 9/1 đã tụt xuống dưới -10 độ C. Do có gió thổi mạnh nên nhiệt độ cảm nhận thực tế rớt xuống tận -16,7 độ C.Ở các địa phương thuộc tỉnh Gangwon như đèo Daegwallyeong ghi nhận nhiệt độ ở mức -16,9 độ C, huyện Cheorwon là -13,6 độ C; thành phố Cheonan của tỉnh Nam Chungcheong -13 độ C, thành phố Dongducheon và Paju của tỉnh Gyeonggi là -12,9 độ C. Nhiệt độ của nhiều địa phương khác trên cả nước cũng ghi nhận ở mức từ -10,3 độ C đến -4,7 độ C.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 9/1 cho biết thời tiết rét đậm sẽ còn kéo dài sang ngày 10/1, sau đó sẽ quay về mức nhiệt như mọi năm vào ngày 12/1 và dự báo một đợt rét đậm nữa sẽ quay trở lại vào cuối tuần sau.Trên cả nước tạm thời tiếp tục có gió mạnh với tốc độ 55 km/h. Đặc biệt, các khu vực phía Đông tỉnh Gangwon, ven biển miền Tây Trung Bộ và đảo Jeju có gió giật mạnh lên tới 90 km/h.Vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), vùng núi của đảo Jeju, vùng ven biển Tây phía Nam tỉnh Gyeonggi, khu vực đất liền phía Nam tỉnh Bắc Gyeongsang tiếp tục có tuyết rơi trong ngày 9/1.Tuyết rơi dày tập trung ở tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc và Nam Jeolla đã khiến 27 chuyến bay và 73 chuyến tàu thủy chở khách bị hủy, 197 cung đường tham quan tại 8 công viên quốc gia phải đóng cửa.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong vòng từ ngày 1-6/1, trên cả nước đã ghi nhận 134 ca mắc bệnh do thời tiết lạnh như hạ thân nhiệt. KDCA khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, cần có các biện pháp phòng ngừa để đề phòng các bệnh do trời rét.