Cơ quan điều tra Hàn Quốc lên kế hoạch thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống lần thứ hai

Photo : KBS News

Một quan chức của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) ngày 9/1 cho biết đang tiếp tục phối hợp với Cảnh sát bàn bạc về thời điểm và phương thức cụ thể để thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol lần hai.CIO vào ngày 31/12 đã nhận được lệnh bắt giữ ông Yoon từ Tòa án khu vực Tây Seoul và thực thi lệnh lần đầu vào ngày 3/1. Sau khi lệnh bắt hết hiệu lực, Cơ quan này đã đề nghị Tòa án gia hạn vào ngày 6/1 và được Tòa án ban lệnh mới vào ngày 7/1. Mặc dù người dân đang đổ dồn sự quan tâm đến thời điểm lệnh bắt giữ được thi hành, nhưng CIO được cho là đang chuẩn bị và lên kế hoạch bắt giữ một cách cẩn trọng hơn để tránh dẫn đến thất bại.Giới pháp luật nhận định Cơ quan điều tra sẽ hành động thận trọng hơn thay vì thực thi lệnh ngay lập tức vì tình hình vẫn chưa có sự thay đổi so với lần đầu. Thời gian chuẩn bị cho đợt thực thi lệnh lần hai của CIO và Cảnh sát dự kiến sẽ không kéo dài, vì đã gần một tuần trôi qua kể từ lần thực hiện đầu tiên. Việc trì hoãn thực thi lệnh bắt giữ quá lâu có thể tạo cơ hội cho Phòng Cảnh vệ Tổng thống củng cố thêm các biện pháp an ninh tại nhà riêng của ông Yoon, và cũng không thể để cuộc điều tra với Tổng thống bị trì trệ thêm nữa trong khi các quan chức chỉ huy quân đội liên quan tới vụ thiết quân luật đều đã bị truy tố bắt giam.Mặt khác, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã bác bỏ đề xuất của phía Tổng thống Yoon về việc truy tố hoặc yêu cầu lệnh bắt giam mới lên Tòa án khu vực Trung Seoul, cho rằng đây không phải vấn đề cần xem xét ở giai đoạn hiện tại. Một quan chức của CIO nhấn mạnh việc ông Yoon đưa ra các điều kiện trên ngay cả khi chưa nộp giấy bổ nhiệm đội ngũ luật sư là điều phi lý, khẳng định sẽ tiếp tục điều tra theo đúng luật và nguyên tắc do lệnh bắt giữ được ban theo đúng quy trình của luật Hàn Quốc.CIO cũng đã từ chối đề nghị gặp mặt từ các luật sư của Tổng thống Yoon do lo ngại điều này ảnh hưởng đến việc thực thi lệnh bắt giữ, và cho biết sẽ chỉ tiếp nhận tài liệu thông qua bưu điện hoặc tại văn phòng tiếp nhận dân sự. Cơ quan điều tra này chỉ trích việc ông Yoon phủ nhận hiệu lực của lệnh bắt giữ được cấp bởi Tòa án khu vực Tây Seoul và chỉ công nhận lệnh từ Tòa án khu vực Trung Seoul là hành vi "chọn mua lệnh bắt giữ". Một số chuyên gia cũng cho rằng động thái này của ông Yoon là nhằm kéo dài thời gian và củng cố sự ủng hộ từ các nhóm ủng hộ Tổng thống.