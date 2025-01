Cán cân quản lý tài chính Hàn Quốc thâm hụt 55,7 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2024

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 9/1 công bố báo cáo xu hướng kinh tế số tháng 1/2025, cho biết cán cân quản lý tài chính tính đến tháng 11/2024 đã thâm hụt 81.300 tỷ won (55,7 tỷ USD). Tổng nguồn thu thuế từ 11 tháng đầu năm trước là 315.700 tỷ won (216,2 tỷ USD), giảm 8.500 tỷ won (5,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, theo tiêu chuẩn của cán cân quản lý tài chính, quy mô chi tiêu đã vượt mức thu nhập hơn 81.000 tỷ won (55,5 tỷ USD).Cán cân tài chính tổng hợp, bằng cán cân quản lý tài chính cộng với các khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm xã hội, cũng ghi nhận mức thâm hụt 28.200 tỷ won (19,3 tỷ USD). Quỹ lương hưu hiện có khoản thu từ phí bảo hiểm cao hơn khoản phải chi trả, nên cán cân tài chính tổng hợp vẫn khả quan hơn so với cán cân quản lý tài chính.Tính đến cuối tháng 11/2024, nợ quốc gia Hàn Quốc đạt 1.159.500 tỷ won (793,9 tỷ USD), tăng thêm 4.100 tỷ won (2,8 tỷ USD) so với tháng trước đó.