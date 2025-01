Hàn Quốc triển khai dịch vụ cấp thẻ đăng ký người nước ngoài qua điện thoại di động

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai dịch vụ cấp thẻ đăng ký người nước ngoài trên điện thoại di động từ ngày 10/1.Nếu người nước ngoài trên 14 tuổi sở hữu thẻ đăng ký tích hợp chíp IC thì có thể quét thẻ bằng điện thoại để đăng ký sử dụng, hoặc quét mã QR do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cung cấp thông qua ứng dụng của Bộ Hành chính và an toàn.Bộ Hành chính và an toàn cho biết đã áp dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) và mã hóa để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và sử dụng thông tin trái phép. Ngoài ra, thẻ đăng ký trên điện thoại di động sẽ ngay lập tức bị khóa nếu người nước ngoài khai báo mất thẻ vật lý để ngăn chặn việc đánh cắp hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.