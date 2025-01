Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Nhóm điều tra chung vụ thiết quân luật của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến sẽ thực thi lệnh bắt lần hai đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol, phía ông Yoon lập luận rằng việc thực thi lệnh bắt trái phép với Tổng thống, người đóng vai trò như một cơ quan Hiến pháp tối cao, chính là hành vi nổi loạn.Luật sư của Tổng thống, ông Yoon Kap-keun, ngày 10/1 đưa ra lập trường rằng việc cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt Tổng thống rõ ràng là hành vi nổi loạn khi huy động binh lực và vũ lực nhằm loại bỏ quyền lực của Tổng thống, phá hoại Hiến pháp.Luật sư Yoon chỉ ra rằng Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không có thẩm quyền điều tra tội nổi loạn, nên lệnh bắt Tổng thống là trái phép. Việc Tòa án ban lệnh bắt trái phép là vi phạm Hiến pháp. Luật sư này còn lập luận rằng Cơ quan điều tra là bên đề nghị lệnh bắt, phía Cảnh sát chỉ có thể hỗ trợ, việc huy động binh lực và vũ lực quy mô lớn để thực thi lệnh bắt tương ứng với hành vi thi hành công vụ trái phép.Luật sư của ông Yoon cảnh cáo sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với Cảnh sát, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng cũng như tất cả những cá nhân chịu trách nhiệm chỉ huy, giám sát bộ máy Cảnh sát như Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Choi Sang-mok, Quyền Bộ trưởng Hành chính và an toàn về tội nổi loạn và bất cứ điều gì không may xảy ra trong quá trình thực thi lệnh bắt trái phép.Luật sư Yoon tiếp tục đề cập tới phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ đối với ông Donald Trump, nhấn mạnh việc Tổng thống ban lệnh thiết quân luật là thực thi quyền hạn theo Hiến pháp, nhưng lại bị quy kết là nổi loạn. Sự thật là đảng đối lập Dân chủ đồng hành, Cơ quan điều tra và Cảnh sát thông đồng với nhau để sử dụng vũ lực quy mô lớn, giả danh thực thi lệnh bắt nhằm bắt giữ trái phép Tổng thống đương nhiệm, phá vỡ trật tự Hiến pháp. Đây mới chính là nổi loạn thực sự.Phía Tổng thống cũng chỉ trích việc Cảnh sát triệu tập người đứng đầu Phòng Cảnh vệ Tổng thống để điều tra là ý đồ xấu nhằm vô hiệu hóa nghiệp vụ cảnh vệ cho Tổng thống trong tình huống cấp bách như hiện nay.Mặt khác, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, người đang bị tạm giam, ngày 9/1 đã gửi "tâm thư" kêu gọi người dân đoàn kết lại để đấu tranh tới cùng. Việc bảo vệ Tổng thống chính là bảo vệ đất nước Hàn Quốc tự do. Người dân yêu nước vĩ đại nhất định sẽ giành thắng lợi.