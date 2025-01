Cơ quan điều tra Hàn Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng cho lệnh bắt Tổng thống lần hai

Photo : YONHAP News

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc đang tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng để thực thi lệnh bắt lần hai đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol. Được biết, thời hạn lệnh bắt lần hai dài hơn nhiều so với lần một.Nỗ lực bắt Tổng thống lần một bị thất bại được chỉ ra là do sự thua kém về số lượng nhân lực tham gia thực thi lệnh bắt giữ so với nhân lực của Phòng Cảnh vệ Tổng thống. Do đó, Cơ quan điều tra đang thảo luận với phía Cảnh sát để tăng nhân lực tham gia vào quá trình thực thi lệnh bắt Tổng thống lần này.Cảnh sát đã ban lệnh điều động nhân lực từ các đội điều tra tội phạm ma túy hay điều tra chống tham nhũng trên địa bàn thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Đây đều là những nhân lực có nhiều kinh nghiệm về việc bắt giữ nghi phạm tại hiện trường.Được biết, Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Oh Dong-woon hiện vẫn chưa gặp mặt trực tiếp với lãnh đạo Cảnh sát, nên ít khả năng cơ quan này sẽ thực thi lệnh bắt Tổng thống lần hai ngay lập tức. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Cơ quan điều tra sẽ thực thi lệnh bắt Tổng thống bất ngờ để Phòng Cảnh vệ Tổng thống không kịp trở tay.Cả phía Cơ quan điều tra và Cảnh sát đều cảnh báo sẽ có thể bắt giữ cả nghị sĩ Quốc hội nếu cản trở thực thi lệnh bắt Tổng thống.Có ý kiến phỏng đoán Cảnh sát sẽ điều động lực lượng đặc nhiệm tham gia bắt Tổng thống, nhưng khả năng này là rất thấp bởi lo ngại về vấn đề pháp lý và rủi ro xảy ra xung đột.Trong quá trình thực thi lệnh bắt trước đó, Phòng Cảnh vệ Tổng thống đã lập rào chắn bằng người và xe buýt để cản trở thực thi lệnh bắt. Vậy nên vấn đề đặt ra trong lần thực thi lệnh bắt lần hai chính là làm thế nào để xuyên thủng được hàng rào nhiều lớp này.Cảnh sát hiện đang đẩy cao sức ép với Phòng Cảnh vệ Tổng thống. Trước tiên, Cảnh sát đang yêu cầu Phòng Cảnh vệ cung cấp danh tính của 26 người đã cản trở thực thi lệnh bắt Tổng thống lần một hôm 3/1 để xem xét điều tra về nghi ngờ cản trở người thi hành công vụ.Phòng Cảnh vệ Tổng thống có gần 700 nhân lực, còn được trang bị vũ khí cá nhân. Có phân tích cho rằng nếu Cảnh sát bắt khẩn cấp Trưởng Phòng Cảnh vệ, ông Park Jong-joon, người đã chịu tới trình diện điều tra trong ngày 10/1, thì việc thực thi lệnh bắt Tổng thống có thể sẽ dễ dàng hơn. Xét tới khả năng này, thời điểm Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng thực thi lệnh bắt Tổng thống lần hai có thể là sau ngày 13/1.