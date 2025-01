Tỷ lệ ủng hộ hai đảng lớn của Hàn Quốc đang đảo chiều tương tự trước vụ thiết quân luật

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 10/1 công bố kết quả thăm dò với 1.004 cử tri trên toàn quốc, tiến hành từ ngày 7-9/1 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Trong đó, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 34%, tăng 10% so với cuộc thăm dò cách đây ba tuần. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 36%, giảm 12%.Viện Gallup phân tích sự ủng hộ của cử tri đối với hai đảng lớn đang có chiều hướng quay lại tương tự như trước khi xảy vụ thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.Cơ quan thăm dò này đề cập tới vụ Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Quyền Tổng thống Han Duck-soo, tranh cãi về việc Quốc hội sửa đổi nội dung dự thảo đề xuất luận tội Tổng thống lên Tòa án Hiến pháp, hỗn loạn về quyền điều tra Tổng thống, nỗ lực thực thi lệnh bắt Tổng thống của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng gặp thất bại. Viện Gallup cho rằng tất cả các sự kiện trên đã khơi dậy cảm giác khủng hoảng về sự thay đổi chính quyền ở tầng lớp ủng hộ đảng cầm quyền hiện tại, đồng thời làm giảm sự kỳ vọng của tầng lớp cử tri trung lập tiến bộ đối với đảng đối lập lớn nhất Quốc hội.Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 5%, đảng Cải cách mới là 2%, đảng Tiến bộ và đảng Thu nhập cơ bản là 1%. 19% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào.Có 64% cử tri tán thành và 32% phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. So với trước khi dự thảo luận tội được thông qua tại Quốc hội, có 11% cử tri đã chuyển từ tán thành sang phản đối. Chiều hướng này khác hẳn so với với đợt luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Khi đó, lập trường của cử tri hầu như không có sự thay đổi đáng kể trong vòng ba tháng kể từ trước khi Quốc hội biểu quyết dự thảo luận tội cho tới khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội bà Park.Về ứng cử viên Tổng thống tiềm năng, 32% cử tri chọn Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, hai tháng liên tiếp vượt mốc 30%. Tiếp theo là Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-soo 8%, cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon, Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo.Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).