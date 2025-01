Hàn Quốc rét đậm đỉnh điểm trong ngày 10/1

Photo : YONHAP News

Trong sáng ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Seoul rơi xuống -12,2 độ C, thấp nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống -20,6 độ C, thành phố Busan là -10,1 độ C. Ngoại trừ đảo Jeju và tỉnh Nam Jeolla, phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều đã được ban cảnh báo rét đậm.Nhiệt độ ban ngày tăng hơn một chút so với ngày trước đó, nhưng vẫn lạnh hơn so với cùng kỳ mọi năm. Nhiệt độ sẽ dao động từ -6 độ C tới 4 độ C trên toàn quốc, riêng tại thủ đô Seoul vào ban ngày tăng lên -2 độ C.Đợt rét đậm lần này sẽ tiếp diễn trong ngày 11/1. Dự báo nhiệt độ tại Seoul vào sáng ngày 11/1 là -8 độ C, các địa phương trên toàn quốc từ -18 độ C tới -2 độ C. Do có gió mạnh thổi nên nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ còn thấp hơn.Đảo Ulleung, vùng núi đảo Jeju, ven biển Tây tỉnh Nam Jeolla đã được ban cảnh báo tuyết rơi dày. Khu vực ven biển phía Tây sẽ có tuyết rơi trở lại từ tối muộn ngày 10/1. Cho tới ngày 12/1, vùng ven biển phía Tây tỉnh Bắc Jeolla có tuyết rơi dày tối đa 8cm, đất liền vùng Honam 5 cm. Đảo Ulleung và khu vực núi ở đảo Jeju có tuyết rơi tối đa 20 cm.Sau khi phải hủy hàng loạt chuyến bay do bão tuyết, sân bay Jeju đã nối lại hoạt động vào ngày 10/1. Trong tổng số 395 chuyến bay trong ngày 9/1, đã có 157 tuyến nội địa và 11 tuyến quốc tế bị hủy lịch bay do ảnh hưởng của bão tuyết.