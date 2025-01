Dịch cúm mùa tại Hàn Quốc đang lây lan nhanh kỷ lục

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị đối sách chung liên ngành về bệnh truyền nhiễm đường hô hấp diễn ra vào ngày 9/1, Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jee Young-mee cho biết dịch cúm mùa đang bùng phát mạnh so với mọi năm do nhiệt độ giảm sâu, gây lo ngại bùng phát đồng thời nhiều bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.Theo kết quả lấy mẫu tuần đầu tiên trong năm 2025 của KDCA, trong số 1.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám tại các cơ sở y tế, có 99,8 người có triệu chứng nghi nhiễm cúm, tăng gấp 1,4 lần so với một tuần trước đó (73,9 người), mức cao kỷ lục.Dịch cúm cũng đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng 4 tuần qua, số ca nghi nhiễm cúm trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú đã tăng gấp 13,7 lần, từ 7,3 ca lên 99,8 ca. Số ca cúm gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó nhiều nhất là nhóm 13-18 tuổi (177,4 ca), 7-12 tuổi (161,6 ca). Số bệnh nhân nhập viện do cúm mùa cũng tăng, từ mức 795 ca vào đầu năm ngoái lên 1.452 ca vào đầu năm nay, gấp 1,8 lần.Xu hướng lây lan như hiện nay được phân tích là do trong cộng đồng có nhiều người dân không có kháng thể với virus cúm mùa, bởi dịch cúm mùa đã không bùng phát trong đợt đại dịch COVID-19. Sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, dịch cúm mùa đã bùng phát trong vòng 22 tháng kể từ tháng 9/2022, nhưng vẫn có nhiều người không bị mắc cúm.Ngoài ra, số ca mắc cúm mùa tăng mạnh còn do yếu tố thời tiết. Trong vòng từ tháng 10 tới cuối năm ngoái, nhiệt độ giữ ở mức cao hơn mọi năm, nhưng lại đột ngột giảm mạnh gần đây. Thêm vào đó còn do nhiều chủng cúm mùa như cúm A H1N1 và H3N2 đang cùng lúc lây lan mạnh.Giám đốc Jee cho biết trước đây, dịch cúm mùa thường đạt đỉnh điểm trước kỳ nghỉ đông của học sinh, rồi giảm dần từ sau tháng 1, khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Theo đó, có thể một đến hai tuần tới sẽ là thời gian đỉnh dịch.