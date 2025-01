Lượng hành khách hàng không năm 2024 của Hàn Quốc phục hồi gần về mức trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 12/1 công bố số liệu thống kê hàng không cho biết tổng số hành khách sử dụng các sân bay nội địa năm 2024 đạt 120.058.370 người, tăng 19,5% so với một năm trước, gần phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19 và bằng 97% của mức cao kỷ lục 123,36 triệu người của năm 2019.Số lượng hành khách hàng không từ năm 2020 đến năm 2022 chỉ đạt 29-45%/năm so với năm 2019, nhưng chỉ số này đã phục hồi, tăng lên 81,5% vào năm 2023.Cụ thể, lượng hành khách của đường bay nội địa năm ngoái đạt 31,13 triệu người, giảm 3% so với năm 2023 và giảm 5,6% so với năm 2019. Số hành khách của đường bay quốc tế đạt 88,92 triệu người, tăng 30% so với một năm trước, tương đương với 98% so với năm 2019.Xét theo các tuyến bay quốc tế, lượng khách đi Nhật Bản là đông nhất, với 25,14 triệu người.