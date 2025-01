Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho cùng Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Cho Kyoo-hong ngày 10/1 vừa qua đã chính thức xin lỗi người dân về những thiệt hại do tình trạng lỗ hổng y tế kéo dài suốt thời gian qua, sau vụ các bác sĩ nội trú trên cả nước đồng loạt xin nghỉ việc để phản đối chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của Chính phủ.Trước tiên, Chính phủ sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa những bác sĩ nội trú đã nghỉ việc quay trở lại bệnh viện. Theo quy định, bác sĩ nội trú chỉ có thể quay trở lại bệnh viện nơi mình thực tập trong vòng một năm sau khi xin nghỉ. Tuy nhiên, Chính phủ quyết định không áp dụng quy định trên nếu bác sĩ nội trú quay trở lại đúng bệnh viện, đúng khoa mà mình làm việc trước khi nộp đơn xin nghỉ.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ áp dụng đặc cách về nghĩa vụ quân sự đối với các bác sĩ ứng viên sĩ quan y tế đã xin nghỉ việc, cho phép họ có thể kết thúc hết thời gian thực tập tại bệnh viện rồi mới nhập ngũ.Chính phủ có kế hoạch huy động tổng cộng 5.000 tỷ won (3,4 tỷ USD) ngân sách cho tới năm 2030 để cải thiện điều kiện giáo dục tại các trường đại học, đào tạo cho các tân sinh viên ngành Y mới được tuyển sinh theo chính sách nâng chỉ tiêu.Quyền Tổng thống Choi Sang-mok trong cuộc họp với các Bộ trưởng hữu quan ở lĩnh vực xã hội ngày 10/1 phát biểu rằng Chính phủ có thể thảo luận một cách linh hoạt với giới y tế lại từ đầu về quy mô nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y năm học 2026.Tuy nhiên, giới y tế vẫn đang tỏ ra hết sức thận trọng. Ban chấp hành mới của Hiệp hội Y học Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ lập trường nào. Giới bác sĩ nội trú cũng chưa phản ứng về các biện pháp mà Chính phủ vừa công bố.Trong khi đó, các giáo sư đại học y thì cho rằng phải cắt giảm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm học tới do số lượng sinh viên Y tuyển sinh năm học 2025 đã tăng so với trước. Hiệp hội các bệnh nhân triệu chứng nặng thì bày tỏ hoan nghênh đề xuất thảo luận về chỉ tiêu tuyển sinh của Chính phủ, đồng thời kêu gọi giới y tế sớm quay trở lại làm việc bình thường.