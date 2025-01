Bắc Triều Tiên phóng tên lửa về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 14/1 cho biết vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã phát hiện thấy Bắc Triều Tiên phóng vật thể được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực thành phố Kanggye thuộc tỉnh Jagang về vùng biển phía Đông.Tên lửa miền Bắc đã bay được khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển, nhắm vào hòn đảo không người thuộc huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, nơi Bắc Triều Tiên lấy làm mục tiêu phóng thử nghiệm SRBM.Cơ quan này cho biết Cơ quan Tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện các xe chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL) xung quanh khu vực thực hiện vụ phóng nói trên nên nhiều khả năng miền Bắc sẽ phóng tiếp tên lửa. Theo đó, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát, cảnh giới để đề phòng các động thái khiêu khích thêm từ miền Bắc, đồng thời chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.JCS còn khẳng định sẽ theo dõi sát sao mọi động thái của Bình Nhưỡng dựa trên phòng thủ liên quân vững chắc giữa Seoul và Washington để không đưa ra phán đoán sai lầm.Đây là lần thứ hai miền Bắc phóng tên lửa kể từ đầu năm tới nay, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bội siêu thanh kiểu mới cách đây 8 ngày vào ngày 6/1. Các chuyên gia nhận định Bắc Triều Tiên đang gia tăng mức độ khiêu khích khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1 tới.Ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh do Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia In Seong-hwan chủ trì, nghe các cơ quan liên quan chia sẻ thông tin và thảo luận các biện pháp đối phó. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok trong cuộc họp Nội các cùng ngày cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, cho rằng đây là hành vi vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả quyết liệt hơn dựa trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ.