Điện tử Samsung tiếp tục dẫn đầu thế giới về thị phần smartphone

Photo : YONHAP News

Hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research (Hong Kong) cho biết thị trường smartphone toàn cầu năm 2024 tăng trưởng 4%. Trong đó, thị phần của hãng điện tử Samsung tại thị trường smartphone toàn cầu năm ngoái đạt 19%, giảm 1% so với một năm trước do sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, Samsung vẫn duy trì được vị trí thứ nhất nhờ vào nhu cầu đối với dòng điện thoại mới Galaxy S24 và Galaxy A trong năm ngoái.Counterpoint Research nhận định dòng điện thoại Galaxy S24 của Samsung, được trang bị các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), có hiệu suất vượt trội so với các sản phẩm trước và nhận được phản hồi tích cực, đặc biệt là tại thị trường Tây Âu và Mỹ.Hãng Apple, đứng ở vị trí thứ hai với thị phần chiếm 18%, giảm 1% thị phần so với năm 2023. Apple đã ra mắt iPhone 16, nhưng được phân tích là do tính năng AI "Apple Intelligence" không khả dụng tại Trung Quốc nên nhu cầu tăng không mạnh. Tuy nhiên, hãng này vẫn tiếp tục bán chạy tại Trung Nam Mỹ và châu Phi.Thị phần của hãng Xiaomi Trung Quốc tăng đều đặn 1%/năm trong hai năm liên tiếp và đạt 15% vào năm ngoái, xếp vị trí thứ ba. Ví trí thứ 4 và 5 đều thuộc về các hãng Trung Quốc, lần lượt là Oppo và Vivo, với thị phần mỗi hãng đạt 8%.Xiaomi là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong Top 5 các thương hiệu nhờ tái cơ cấu danh mục sản phẩm, ra mắt các dòng sản phẩm cao cấp và áp dụng chiến lược mở rộng mạnh mẽ. Mặc dù thứ hạng Top 5 thương hiệu hàng đầu không thay đổi so với năm 2023, nhưng trong Top 10, thị phần của công ty điện tử Huawei, Honor của Trung Quốc và Motorola của Mỹ đã giảm nhẹ.