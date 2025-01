Một số sân bay khác tại Hàn Quốc có kết cấu nguy hiểm tương tự sân bay Muan

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra 15 sân bay trên cả nước của Chính phủ Hàn Quốc, không chỉ sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla) mà 6 sân bay khác cũng sử dụng kết cấu nguy hiểm tương tự để đỡ đài chỉ hướng hạ cánh (Localizer).Trong vụ tai nạn máy bay Jeju Air xảy ra vào ngày 29/12 năm ngoái cướp đi 179 sinh mạng, bức tường bê tông đỡ đài chỉ hướng hạ cánh bị chỉ ra là nguyên nhân làm gia tăng thương vong.Theo kết quả điều tra, sân bay Gwangju, sân bay Yeosu, sân bay Pohang có kết cấu bê tông tương tự như sân bay Muan. Đài chỉ hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimhae, sân bay Sacheon có một phần nền bê tông lộ ra. Đài chỉ dẫn hạ cánh của sân bay quốc tế Jeju thì có kết cấu khung thép.Theo quy định về an toàn, các sân bay chỉ được sử dụng vật liệu dễ bị phá vỡ đối với đài chỉ hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn khi máy bay cất và hạ cánh. Phần lớn các sân bay nói trên có khả năng vi phạm quy định liên quan.Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành rà soát an toàn đặc biệt các cơ sở hạ tầng sân bay và lập đối sách an toàn tổng hợp cho tới ngày 21/1. Bộ cũng sẽ lập phương án cải tiến đối với đài chỉ hướng hạ cánh trong tháng 1 này.Mặt khác, liên quan đến chiếc hộp đen đã dừng lưu trữ dữ liệu 4 phút trước vụ va chạm của chiếc máy bay gặp nạn, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông đã xác định được hộp đen nói trên không có pin dự phòng cung cấp nguồn điện trong trường hợp mất điện. Việc lắp pin dự phòng cho hộp đen là một hạng mục bắt buộc áp dụng từ năm 2018, trong khi chiếc máy bay bị nạn được sản xuất 9 năm trước.Bộ Địa chính giao thông cho biết theo kết quả kiểm tra với 101 máy bay cùng loại với chiếc máy bay bị nạn, có 56 máy bay không có pin dự phòng cho hộp đen.