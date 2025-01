Xuất khẩu ICT Hàn Quốc năm 2024 lập kỷ lục mới sau hai năm

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 14/1 công bố tài liệu về xu hướng xuất nhập khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).Trong năm ngoái, xuất khẩu ICT của Hàn Quốc đạt 235 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới sau hai năm. Nhập khẩu đạt 143,2 tỷ USD, cán cân thương mại ICT thặng dư 91,8 tỷ USD.Do nhu cầu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao, xuất khẩu mặt hàng chíp bán dẫn và điện thoại di động đạt 142 tỷ USD, quy mô cao kỷ lục. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 142 tỷ USD, tăng tới 42,5%, xuất khẩu điện thoại di động đạt 14,4 tỷ USD, tăng 15,3%.Xuất khẩu máy tính, thiết bị ngoại vi đạt 14,7 tỷ USD, nhờ xuất khẩu ổ cứng SSD bên trong các thiết bị ngoại vi sử dụng cho trung tâm dữ liệu tăng mạnh.Xuất khẩu lĩnh vực ICT sang các thị trường chính đều cho thấy sự tăng trưởng. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 29,62 tỷ USD, tăng 31,9% so với năm ngoái, mức cao kỷ lục. Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 82,2%, máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 167,4%.Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 97,91 tỷ USD, tăng 25,3% so với năm ngoái; trong đó chíp bán dẫn tăng 33,9%, màn hình tăng 13%, điện thoại di động tăng 15,2%. Xuất khẩu sang Việt Nam đạt 46,82 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 14,4% so với năm ngoái, đạt mốc 4 năm liên tiếp vượt mốc 30 tỷ USD. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản tăng lần lượt 11,4% (12,18 tỷ USD) và 9,7% (3,75 tỷ USD).