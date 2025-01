Lao động có việc làm tại Hàn Quốc năm 2024 tăng gần 160.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/1 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 12 và của cả năm 2024". Theo đó, số người có việc làm trong năm 2024 đạt 28.576.000 người, tăng 159.000 người (0,6%) so với một năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến số lượng việc làm giảm mạnh.Số người có việc làm năm 2019 tăng 301.000 người, năm 2021 tăng 369.000 người, và năm 2022 tăng 816.000 người, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 22 năm. Tuy nhiên, mức tăng đã giảm xuống còn 327.000 người vào năm 2023 và chỉ còn tăng 159.000 người vào năm ngoái.Trong năm 2024, lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm 49.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2013. Lao động lĩnh vực bán buôn bán lẻ giảm 61.000 người, ngành chế tạo giảm 6.000 người. Trong khi đó, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 83.000 người, ngành thông tin và truyền thông tăng 72.000 người, dịch vụ công nghệ và khoa học chuyên môn 65.000 người.Xét theo độ tuổi, số lao động tăng ở độ tuổi ngoài 60, độ tuổi 30 và 50; nhưng giảm ở độ tuổi 20 và 40. Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 62,7%, tăng 0,1% so với năm 2024. Tỷ lệ tuyển dụng trong độ tuổi lao động 15-64 tuổi theo mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đạt 69,5%, cũng ghi nhận mức cao nhất.Mặt khác, số lao động có việc làm tháng 12 năm ngoái là 28.041.000 người, giảm 52.000 người so với một năm trước, quay lại đà giảm sau 3 năm 10 tháng kể từ tháng 2/2021. Cụ thể, số lao động giảm ở ngành xây dựng, chế tạo, bán buôn bán lẻ; và giảm ở độ tuổi 20 và 40.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 171.000 người, chủ yếu tăng ở lao động thuộc độ tuổi 60. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 61,4%, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, chuyển sang xu hướng giảm sau 46 tháng.