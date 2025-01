Cơ quan điều tra Hàn Quốc bắt thành công Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ 33 phút sáng ngày 15/1, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) đã thành công bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, 43 ngày sau vụ thiết quân luật hôm 3/12 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, một Tổng thống đương chức bị bắt giữ điều tra. Ông Yoon hiện đã được đưa tới trụ sở CIO.Được biết, phần lớn nhân viên Phòng Cảnh vệ Tổng thống đã từ chối chấp hành chỉ thị của Phó Phòng Cảnh vệ Kim Seon-ho và không tích cực cản trở quá tình thực thi lệnh bắt Tổng thống, nhờ đó xung đột với nhân sự phía Cảnh sát đã không xảy ra. Điều này cho thấy họ đã tự ý hành động, xuất phát từ nhận định rằng việc cản trở thực thi lệnh bắt của Tòa án là trái phép.Tổng thống Yoon bị điều tra về nghi ngờ ban bố thiết quân luật trái phép và vi hiến khi đã huy động quân đội vũ trang để phong tỏa trụ sở Quốc hội vào ngày 3/12 năm ngoái, ngăn cản Quốc hội bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, gây bạo động nhằm mục đích lật đổ Hiến pháp, như âm mưu bắt giam các chính khách chủ chốt và nhân viên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương.Ông Yoon đã ba lần từ chối trình diện theo yêu cầu của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vào các ngày 18, 25 và 29/12 năm ngoái. Cuối cùng, Cơ quan điều tra đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam ông Yoon vào ngày 30/12 cùng năm. Hai ngày sau, Tòa án khu vực Tây Seoul ban lệnh bắt Tổng thống do lo ngại ông Yoon sẽ tiếp tục từ chối trình diện điều tra mà không có lý do chính đáng, và xét thấy có lý do thỏa đáng để nghi ngờ Tổng thống đã phạm tội.Cơ quan điều tra đã thực thi lệnh bắt lần đầu vào ngày 3/1 năm nay, nhưng không thành do vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Phòng Cảnh vệ Tổng thống. Tiếp theo, vào ngày 7/1, Cơ quan điều tra đã được Tòa án ban lệnh bắt lần hai, và lần này đã thành công.Tiếp theo, CIO dự kiến sẽ tiến hành điều tra Tổng thống trong phòng điều tra ghi hình, với sự tham gia của các công tố viên và điều tra viên. Nếu ông Yoon đồng ý, toàn bộ quá trình điều tra sẽ được ghi hình lại. Được biết, cơ quan điều tra đã chuẩn bị 200 trang tài liệu điều tra.Trong video quay trước khi bị bắt, ông Yoon cho biết bản thân mình đã tự nguyện trình diện, trong khi phía Cơ quan điều tra khẳng định đã thực thi lệnh bắt đối với Tổng thống.Cơ quan điều tra dự kiến sẽ đề nghị Tòa án ban lệnh tạm giam điều tra ông Yoon trong vòng 48 tiếng, thời hạn của lệnh bắt giữ. Sau khi kết thúc buổi điều tra, ông Yoon sẽ bị chuyển tới trại tại giam Seoul.