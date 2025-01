Chính phủ Seoul công bố phương án hỗ trợ ngành công nghiệp xe ô tô thân thiện với môi trường

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc trong cuộc họp với các Bộ trưởng hữu quan về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp ngày 15/1 đã công bố phương án nâng cao năng lực cạnh tranh xe ô tô thân thiện với môi trường và pin thứ cấp.Bộ Công nghiệp cho biết các biện pháp này nhằm giúp ngành công nghiệp xe ô tô thân thiện với môi trường và pin thứ cấp, lĩnh vực cốt lõi trong tương lai, vượt qua khủng hoảng cũng như đảm bảo được vai trò dẫn dắt trên thị trường toàn cầu.Phương án này tập trung vào 4 nhiệm vụ lớn là tăng cường đối phó với tình trạng chững lại của xe ô tô thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực công nghệ tiên tiến; củng cố hệ sinh thái pin thứ cấp và ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài.Để thúc đẩy thị trường xe ô tô thân thiện ở môi trường nội địa và đối phó với tình trạng nhu cầu chững lại, Chính phủ sẽ mở rộng trợ cấp dựa trên mức giảm giá xe ô tô điện của các nhà sản xuất. Trợ cấp này sẽ được tăng thêm 20% nhằm mở rộng nhu cầu đối với những người trẻ lần đầu mua xe.Tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu cho xe điện cỡ trung và lớn sẽ được quy định cụ thể hơn để mở rộng đối tượng hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế đăng ký xe ô tô. Chính sách giảm phí thông hành đường cao tốc cho xe ô tô thân thiện với môi trường dự kiến cũng sẽ được kéo dài đến năm 2027.Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, 4.400 trạm sạc nhanh sẽ được bổ sung trong năm nay và hệ thống sử dụng trạm sạc cũng sẽ được cải thiện bằng cách áp dụng phí đỗ xe nếu không di chuyển xe sau khi sạc xong. Hàn Quốc cũng sẽ tăng số lượng xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro và thắt chặt quản lý an toàn tại các trạm sạc hydro.Trung tâm bảo dưỡng xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu hydro sẽ được xây dựng ít nhất một địa điểm ở mỗi khu vực, và các trạm sạc hydro cũng sẽ được tiến hành kiểm tra an đoàn đặc biệt vào giữa tháng 1. Đặc biệt, các trạm sạc hydro sẽ được tăng từ 56 lên 119 trạm vào năm 2027 tại các địa điểm như trạm dừng trên đường cao tốc và các bãi đỗ xe. Mục tiêu của Chính phủ là chuyển đổi 25% số xe buýt liên tỉnh tại khu vực thủ đô thành xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu hydro cho đến năm 2030.Trong nhiệm vụ tăng cường năng lực công nghệ tiên tiến, Hàn Quốc sẽ đầu tư 430 tỷ won (294 triệu USD) để phát triển công nghệ cho các phụ tùng chính của xe điện như pin và động cơ trong năm nay.Về việc phát triển hệ sinh thái pin thứ cấp, Chính phủ sẽ rót 7.900 tỷ won (5.409 triệu USD) hỗ trợ tài chính chính sách, tăng 30% so với năm ngoái. 25,2 tỷ won (17,2 triệu USD) sẽ được đầu tư vào các cụm công nghiệp chuyên biệt về pin thứ cấp trong năm nay, và 10.000 tỷ won (6.847 triệu USD) sẽ được hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp dẫn đầu trong chuỗi cung ứng pin thứ cấp. Ngoài ra, các công nghệ sản xuất và chế biến khoáng sản thiết yếu cho pin thứ cấp sẽ được công nhận là công nghệ chiến lược quốc gia, giúp doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi như khấu trừ thuế khi đầu tư hoặc phát triển công nghệ.Cuối cùng, để ứng phó với bất ổn từ bên ngoài như việc chính quyền mới của Mỹ ra mắt, Chính phủ và các ngành công nghiệp sẽ hợp tác thông qua việc vận hành nhóm hỗ trợ giải quyết khó khăn về đầu tư và quy chế.