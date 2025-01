Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc thừa nhận việc lắp đặt kết cấu bê tông ở sân bay Muan là sai

Photo : YONHAP News

Ủy ban Địa chính và giao thông thuộc Quốc hội ngày 14/1 đã mở phiên họp toàn thể, thảo luận về vụ tai nạn máy bay Jeju Air, thảm họa đã cướp đi 179 sinh mạng vào ngày 29/12 năm ngoái tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla).Trong cuộc họp, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Hàn Quốc Park Sang-woo nêu lập trường chính thức rằng việc bố trí một kết cấu nguy hiểm trong Khu vực an toàn cuối đường cất và hạ cánh (Runway End Safety Area - RESA) tại sân bay Muan là sai. Ông Park lấy làm tiếc rằng giai đoạn đầu sau tai nạn, Bộ Địa chính và giao thông đã phân tích quy định liên quan một cách quá cứng nhắc.Vào ngày 30/1, một ngày sau tai nạn, Bộ Địa chính đã ra thông cáo báo chí cho biết Khu vực an toàn cuối đường cất và hạ cánh được quy định ở sân bay Muan nằm cách cuối đường băng 199m, dài hơn tiêu chuẩn là mức tối thiểu 150m. Đài chỉ hướng hạ cánh nằm ngoài khu vực này, tức đã được lắp đặt đúng quy định. Đài chỉ hướng hạ cánh được đỡ bởi kết cấu bê tông bên dưới, nằm cách cuối đường băng khoảng 264m, bị chỉ ra là nguyên nhân làm gia tăng thương vong về người trong vụ tai nạn.Về ý kiến cho rằng dù đài chỉ hướng hạ cánh nằm ngoài RESA, thì theo tiêu chuẩn vận hành an toàn sân bay áp dụng từ năm 2010, công trình này phải làm bằng vật liệu dễ bị phá vỡ, ông Park thừa nhận khi có quy định mới thì thông thường các công trình xây dựng trước đó phải được nâng cấp. Tuy nhiên, trên thực tế thì còn nảy sinh nhiều vấn đề như ngân sách.Bộ trưởng Park cho biết đã chỉ thị cho 7 sân bay trên toàn quốc phải khắc phục ngay các công trình nguy hiểm. Trong năm nay, Bộ sẽ hoàn tất công tác nâng cấp các cơ sở hạ tầng an toàn trong sân bay, xem xét áp dụng radar phát hiện chim và vật liệu hãm trượt đường cất và hạ cánh (EMAS).