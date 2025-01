Giá nhập khẩu tại Hàn Quốc tăng ba tháng liên tiếp do tỷ giá won-USD cao

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/1 công bố số liệu cho biết trong tháng 12/2024, chỉ số giá nhập khẩu là 142,14 điểm, tăng 2,4% so với tháng 11, ba tháng tăng liên tiếp. Trong đó, chỉ số giá nhập khẩu nguyên liệu tăng 3%, hàng hóa trung gian tăng 2,2%, hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng đều tăng 2,1%.Xét theo lĩnh vực, chỉ số giá nhập khẩu nông lâm, thủy sản tăng 3,6%, chế tạo và khai khoáng tăng 2,9%, hóa chất tăng 2,7%, kim loại cơ bản tăng 2,1%. Trong số các mặt hàng, giá nhập khẩu cà phê tăng 9,7%, dầu thô tăng 3,8%, quặng sắt tăng 3,9%, bảng mạch in (PCB) tăng 9%.Ngân hàng trung ương phân tích giá nhập khẩu tăng cao do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế và tỷ giá hối đoái won-USD tăng. Tỷ giá won/USD bình quân đã tăng từ 1.393,38 won đổi 1 USD trong tháng 11 lên 1.434,42 won đổi 1 USD trong tháng 12, tức tăng 2,9%. Trong khi đó, giá dầu Dubai tăng 0,9%, từ 72,61 USD/thùng lên 73,23 USD/thùng.Chỉ số giá xuất khẩu tháng trước đạt 133,75 điểm, tăng 2,4% so với tháng 11, cũng ba tháng tăng liên tiếp. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm thủy sản tăng 2,7%, hóa chất tăng 2,9%, chế phẩm dầu mỏ và than đá tăng 3,1%. Giá xuất khẩu thủy sản đông lạnh tăng 3,3%, xăng dầu tăng 5,6%.BOK cho biết trong tháng 1 năm nay, tỷ giá hối đoái vẫn đang tiếp tục tăng so với bình quân tháng 12 năm ngoái, giá dầu quốc tế cũng tăng. Tỷ giá tăng có thể tác động tới chỉ số giá xuất nhập khẩu, nhưng cần theo dõi thêm tình hình do còn có ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn trong và ngoài nước.Chỉ số sản lượng xuất khẩu tháng 12/2024 là 126,8 điểm, chỉ số kim ngạch xuất khẩu đạt 141,37 điểm, tăng lần lượt 6,5% và 7,8%. Chỉ số sản lượng nhập khẩu là 116,05 điểm, chỉ số kim ngạch nhập khẩu đạt 138,64 điểm, tăng lần lượt 5,5% và 1,9%.