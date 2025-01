Tòa án Hiến pháp bác đề nghị dời phiên tòa luận tội của Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng ngày 16/1 đã mở cuộc họp định kỳ hàng tuần với sự tham gia của toàn bộ 7 thẩm phán, thảo luận về đề nghị lùi phiên biện hộ thứ hai vào chiều cùng ngày của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Các thẩm phán nhận định lý do mà ông Yoon đưa ra là không đủ thuyết phục.Tòa án Hiến pháp giải thích việc chỉ định ngày tháng phiên tòa thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử, nên không cần thiết đưa ra biên bản quyết định về việc bác đề nghị của phía Tổng thống.Sáng ngày 15/1, ông Yoon đã bị Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng thực thi lệnh bắt giữ lần hai, và bị điều tra tới 9 giờ 40 phút tối cùng ngày. Do đó, phía Tổng thống đã đề nghị Tòa án Hiến pháp chỉ định lại ngày tháng phiên biên hộ thứ hai vì khó có thể trình diện.Tòa án Hiến pháp cũng đang tiếp tục xem xét kháng nghị của Tổng thống Yoon về yêu cầu thẩm định tính hợp pháp đối với lệnh bắt lần hai của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Trong phiên tòa xét xử luận tội, kể cả khi đương sự không trình diện thì phiên tòa vẫn được diễn ra bình thường. Theo đó, Tòa án Hiến pháp vẫn mở phiên biên hộ lần hai vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Trước đó, ông Yoon đã vắng mặt trong phiên biện hộ lần thứ nhất diễn ra vào ngày 14/1.Trước phiên biện hộ lần hai, phía Tổng thống đã trình tài liệu giải trình với Tòa án Hiến pháp rằng việc ông Yoon ra chỉ thị cho quân đội phá vỡ cửa kính để tiến vào bên trong trụ sở Quốc hội sau khi ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái là nhằm mục đích "duy trì trật tự". Nội dung "cấm hoạt động của Quốc hội" trong lệnh thiết quân luật là do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã sao chép sai từ lệnh thiết quân luật cũ.Tuy nhiên, theo ghi nhận của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), lệnh thiết quân luật từng được ban bố trong thời kỳ chính quyền quân sự trước đây không hề có hạng mục nào cấm mọi hoạt động của Quốc hội hay chính đảng.Trong phiên biện hộ thứ hai vào cùng ngày, phía Quốc hội, bên đề xuất luận tội Tổng thống, đã chuẩn bị một tài liệu trình chiếu dài 20 phút chứng minh hành vi vi hiến của ông Yoon, phản bác lập luận mà phía Tổng thống đưa ra.