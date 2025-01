Tổng thống Yoon Suk Yeol dùng quyền im lặng, từ chối tiếp tục điều tra

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đã bị bắt giữ một ngày trước, tuyên bố không chấp nhận để Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) điều tra tiếp trong ngày 16/1.Luật sư Yoon Kap-keun của phía ông Yoon cùng ngày cho biết sức khỏe của Tổng thống không tốt, và ông cũng đã đưa ra lập trường đầy đủ trong ngày 15/1 nên không còn gì để điều tra thêm.Trong buổi điều tra đầu tiên ngay sau khi bị bắt, ông Yoon đã trình bày về tính chính đáng của lệnh thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, giải thích lý do điều này không cấu thành tội nổi loạn. Ngoài ra, Tổng thống tuyên bố sẽ đưa ra lời khai cụ thể thông qua luật sư.Vào lúc 10 giờ 33 phút sáng ngày 15/1, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã thực thi lệnh bắt lần hai với Tổng thống tại nhà riêng ở phường Hannam (quận Yongsan, Seoul). Quá trình điều tra đã kéo dài 10 tiếng từ 11 giờ trưa cùng ngày, sau đó ông Yoon được chuyển tới trại tạm giam Seoul (thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi).Sáng ngày điều tra thứ hai 16/1, ông Yoon đã đề nghị hoãn điều tra vì lý do sức khỏe và được chấp thuận. Ban đầu, Cơ quan điều tra dự kiến tiếp tục điều tra vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.CIO đã chuẩn bị bản câu hỏi thẩm vấn dài hơn 200 trang, nhưng Tổng thống đã dùng quyền im lặng. Ông Yoon thậm chí không trả lời câu hỏi xác nhận danh tính về tên, địa chỉ.Về phần mình, CIO cho rằng vẫn cần điều tra tiếp đối với Tổng thống. Nếu ông Yoon một mực từ chối điều tra thì cơ quan này sẽ có thể áp giải Tổng thống tới phòng điều tra. Tuy nhiên, thời hạn của lệnh bắt giữ lần hai là tới 10 giờ 33 phút sáng ngày 17/1, nên có phân tích cho rằng việc áp giải sẽ không mấy hiệu quả.Trước đó, Viện Kiểm sát cũng đã nỗ lực áp giải cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, do ông này liên tục không chịu trình diện điều tra, nhưng không thành công. Ông Kim đang bị tạm giam vì là nhân vật chủ chốt trong vụ nổi loạn ngày 3/12 năm ngoái.Hiện tại, Tổng thống Yoon đã gửi đơn đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt giữ từ Tòa án khu vực Tây Seoul, cho rằng Tòa án khu vực Tây Seoul không có thẩm quyền trong vụ việc lần này.Một quan chức CIO ngày 16/1 cho biết cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về việc có đề nghị lệnh tạm giam Tổng thống hay không cho tới khi có kết quả thẩm định nói trên của Tòa án khu vực Trung Seoul. Phiên thẩm định diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 16/1.