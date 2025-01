Photo : YONHAP News

Sau khi bị Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) bắt vào sáng ngày 15/1, trên tài khoản Facebook của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đăng tải một bài viết mới kèm bức ảnh chụp bản viết tay dài tới 9.000 chữ, nhấn mạnh việc ông Yoon ban bố thiết quân luật là thực thi quyền hạn Tổng thống, nhằm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và không phải hành vi phạm tội.Tổng thống chỉ trích phe đối lập đã đánh đồng việc thiết quân luật với hành vi nổi loạn khiến ông bị đề xuất luận tội, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội tham gia chuẩn bị cho thiết quân luật thì đang bị bắt giam một cách vô lý.Đặc biệt, ông Yoon chỉ ra rằng đang có nhiều chứng cứ về tiêu cực trong bầu cử tại Hàn Quốc, như phát hiện nhiều phiếu giả trong các vụ kiện liên quan tới bầu cử, hay hệ thống của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương thiếu phòng bị trước tin tặc và các hành vi thao túng bầu cử.Nếu không có bất cứ nỗ lực nào khắc phục thực trạng này mà còn từ chối kiểm chứng cũng như xác minh số phiếu thực tế và số phiếu công bố trong cuộc bầu cử có khớp với nhau hay không, thì chẳng khác nào sẽ tiếp tay cho một hệ thống bầu cử tiêu cực. Điều này chính là hành vi đánh cắp chủ quyền của người dân, phá hủy chủ nghĩa tự do dân chủ.Các nội dung mà ông Yoon đề cập ở trên được phân tích là nhằm giải thích về bối cảnh ông đưa ra lệnh thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ ra vấn đề pháp lý liên quan tới việc Tòa án ban lệnh bắt giữ và tiến hành xét xử luận tội ông. Ông Yoon còn lên án đảng Dân chủ đồng hành "lừa đảo" khi đề xuất dự thảo luận tội quy kết tội nổi loạn cho ông, nhưng khi Tòa án Hiến pháp chuẩn bị xét xử luận tội thì lại chỉnh sửa, bỏ tội nổi loạn.Trong khi đó, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vốn không có thẩm quyền điều tra, lại được Tòa án không thuộc phạm vi thẩm quyền ban lệnh bắt Tổng thống. Do đó, lệnh bắt ông rõ ràng là vi phạm pháp luật và không có hiệu lực. Bài viết này được cho là do Tổng thống đã chỉ thị đội ngũ cố vấn đăng tải trong trường hợp ông bị bắt.