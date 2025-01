Thị trường chứng khoán Hàn Quốc không có biến động lớn sau khi Tổng thống bị bắt giữ

Photo : KBS News

Thị trường tài chính Hàn Quốc ngày 15/1 không có nhiều biến động sau khi Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) và Cảnh sát tiến hành bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cùng ngày.Cụ thể, thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch ở mức 2.520 điểm, tăng 1% so với ngày 14/1. Tuy nhiên, xu hướng tăng đã dừng lại vào khoảng 10 giờ sáng và thị trường không có biến động lớn nào cho tới khi kết thúc phiên giao dịch, chỉ giảm 0,02% so với ngày hôm trước. Tỷ giá hối đoái won-USD gần như không thay đổi.Các chuyên gia nhận định thị trường sẽ không biến động nếu xét theo từng ngày vì các vấn đề liên quan đến vụ thiết quân luật, luận tội Tổng thống và các cuộc điều tra kéo dài hàng tháng. Biến động lớn sẽ xảy ra khi có kết luận cuối cùng về việc luận tội hay điều tra ông Yoon.Mặt dù vậy, thị trường vẫn tồn tại những yếu tố tiêu cực rõ ràng. Dòng vốn rút khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng trước đã đạt mức 5.700 tỷ won (3,9 tỷ USD), ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm bùng dịch COVID-19. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng các yếu tố bên ngoài như việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức sẽ tác động đến thị trường lớn hơn so với các biến số về tình hình của Hàn Quốc.