Chi phí mâm cúng Tết Nguyên đán 2025 của hộ gia đình Hàn Quốc tăng 3,9%

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 15/1 công bố kết quả khảo sát giá cả 24 mặt hàng tiêu thụ mạnh vào dịp Tết nguyên đán tại 16 chợ truyền thống và 34 doanh nghiệp phân phối lớn trên toàn quốc.Cho tới năm ngoái, Tổng công ty này tiến hành khảo sát giá cả của 28 mặt hàng, nhưng năm nay đã giảm xuống còn 24 để phản ánh xu hướng đơn giản hóa mâm cúng ngày Tết.Theo nội dung khảo sát, một hộ gia đình tiêu chuẩn gồm 4 thành viên sẽ mất bình quân 203.349 won (140 USD) để sắm sửa mâm cúng ngày Tết, tăng 3,9% so với năm ngoái. Trong đó, chi phí mua nguyên liệu tại các chợ đầu mối truyền thống là 188.239 won (129 USD), tăng 2,6%; tại các doanh nghiệp phân phối lớn là 218.446 won (150 USD), tăng 5%. Như vậy, chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết nếu mua ở chợ đầu mối sẽ tiết kiệm hơn 13,8% so với mua tại các công ty phân phối lớn.aT cho biết con số trên đã phản ánh các khoản hỗ trợ giảm giá của Chính phủ và mức giảm giá của các doanh nghiệp phân phối lớn.Xét theo mặt hàng, giá củ cải năm nay tăng 98% so với đợt cao điểm Tết Âm lịch năm ngoái, giá cải thảo cũng tăng tới 56%. Giá lê tăng 21,5% do thiệt hại trong đợt nắng nóng mùa hè. Trong số các mặt hàng thủy sản, giá cá đù vàng tăng 23,4%. Ngược lại, giá bí ngòi, hồng khô, hạt dẻ và cải bó xôi thì giảm so với Tết Nguyên đán năm ngoái.Giá thịt lợn và thịt bò đều tăng so với năm trước, nhưng bắt đầu từ cuối tuần này sẽ có sự kiện giảm giá 20-50%, nên người tiêu dùng sẽ có thể mua với mức giá rẻ hơn. Dự kiến một tuần trước Tết Nguyên đán, Chính phủ sẽ ưu đãi giảm giá thêm với mặt hàng thịt bò và các loại rau, để người dân có thể mua với giá phải chăng hơn khi ngày Tết cận kề.