Hai nước Hàn-Trung nối lại các cuộc đàm phán FTA song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết hai nước Hàn-Trung đã nối lại các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sau 4 năm bị gián đoạn kể từ năm 2020. Seoul và Bắc Kinh tiến hành vòng đàm phán lần thứ 10 về FTA ở lĩnh vực dịch vụ và đầu tư tại Seoul từ ngày 15/1-17/1, với sự tham gia của hơn 40 đại diện đến từ hai nước.Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung có hiệu lực từ năm 2015 và hai nước đã khởi động các cuộc đàm phán về dịch vụ và đầu tư từ tháng 3/2018 theo hướng dẫn được đưa ra, với tổng cộng 9 vòng đàm phán chính thức và các cuộc họp cấp Trưởng đoàn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh thảo luận nhằm cải thiện các lĩnh vực như dịch vụ, đầu tư và tài chính.Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kwon Hye-jin cho biết Hiệp định thương mại tự do song phương giữa các quốc gia ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương suy yếu. Seoul sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ các cuộc đàm phán chính thức với Bắc Kinh để duy trì động lực đàm phán.