Lượng khán giả nội địa tới rạp xem phim điện ảnh Hàn Quốc năm 2024 tăng hơn 17%

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố số liệu cho biết lượng khán giả đến rạp xem phim điện ảnh Hàn Quốc năm 2024 đạt 71,47 triệu người, tăng 17,6% so với một năm trước. Con số này bằng 63,1% của mức bình quân 113,23 triệu người thời điểm trước đại dịch COVID-19 từ năm 2017 đến năm 2019.Ngoài ra, tổng doanh thu phòng vé lũy kế của phim điện ảnh Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 691 tỷ won (474,4 triệu USD), tăng 15,5%, so với năm 2023. Thị phần phim Hàn Quốc năm 2024 đạt 58%, cao hơn 9,5% so với một năm trước. Đặc biệt, hai bộ phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma" và phim "Ngoài vòng pháp luật 4" (tựa chiếu tại Việt Nam là "Vây hãm: Kẻ trừng phạt") đã vượt mốc 10 triệu lượt xem. Cùng với đó là sự thành công của các phim như "Chàng nữ phi công" và "Veteran 2" (Chạy đâu cho thoát). Cả 7 bộ phim Hàn Quốc này đã lọt vào danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất năm 2024.Tuy nhiên, lượng khán giả tới rạp chiếu phim của cả năm 2024 chỉ đạt 123,13 triệu người, giảm 1,6% so với năm trước đó. Sau đại dịch COVID-19, lượng khán giả tới rạp chiếu phim đã tăng liên tục từ 59,52 triệu người năm 2020, 60,53 triệu người năm 2021, lên đến 112,81 triệu người năm 2022 và đạt 125,14 triệu người vào năm 2023. Tuy nhiên, đà phục hồi đã chững lại vào năm ngoái sau 4 năm. Vì vậy, doanh thu cũng giảm 5,3%, đạt 1.194,5 tỷ won (820 triệu USD),Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc nhận định sự sụt giảm này là do thiếu vắng các bộ phim bom tấn vào thời kỳ cao điểm mùa hè và không có các bộ phim nước ngoài nổi bật.