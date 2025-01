Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chính thức xét xử luận tội Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 16/1 đã mở phiên biện hộ lần hai, xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vòng hơn ba tiếng dù đương sự không có mặt.Phía Quốc hội, bên đề xuất luận tội, đã đề nghị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Tổng thống, bởi việc ông Yoon ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái là trái phép, đe dọa lớn tới sự an toàn của người dân.Tất cả quy trình và nội dung của lệnh thiết quân luật đều vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Ông Yoon vẫn đang tiếp tục có những phát ngôn đủ để nghi ngờ rằng Tổng thống không hề có ý định bảo vệ Hiến pháp, và sẽ có thể ban bố thiết quân luật lần hai nếu quay trở lại chức vụ Tổng thống.Trong khi đó, luật sư của ông Yoon lập luận rằng việc ban bố thiết quân luật là điều không tránh khỏi để chấn chỉnh lại nền tảng chủ nghĩa dân chủ. Luật sư của Tổng thống đã dành khá nhiều thời gian để giải thích về lập luận của ông Yoon liên quan tới "tiêu cực trong bầu cử"; chỉ trích đảng đối lập đã đề xuất luận tội là hòng cướp chính quyền.Phía Tổng thống đề nghị Tòa án Hiến pháp dời phiên biện hộ thứ hai với lý do đang bị Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng điều tra. Tuy nhiên, Tòa án nhận định đây là lý do không thỏa đáng và vẫn tiến hành phiên biện hộ theo đúng kế hoạch.Trước đó, Tòa án đã chỉ định lịch trình cho tới phiên biện hộ thứ 5, và lần này chỉ định thêm ba phiên tiếp theo. Tòa án Hiến pháp cũng đã thông qua danh sách 6 nhân chứng cho phiên tòa xét xử luận tội, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Kwak Jong-keun, Tư lệnh phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo, Tư lệnh phản gián quốc phòng Yeo In-hyeong, cựu Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Hong Jang-won.Phía Tổng thống kháng nghị rằng việc mở hai phiên biện hộ một tuần là tần suất quá dày, nhưng Tòa án cũng bác kháng nghị này và cho biết Hội đồng xét xử đã tiến hành thảo luận đầy đủ trước khi ra quyết định.Ngoài ra, Tòa án Hiến pháp cũng đã công nhận video từ hệ thống CCTV tại Ủy ban quản lý bầu cử trung ương vào thời điểm thiết quân luật là vật chứng tại phiên tòa.