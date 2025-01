Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục từ chối trình diện điều tra tại CIO

Photo : YONHAP News

Luật sư Seok Dong-hyun của Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 17/1 cho biết ông Yoon quyết định không trình diện tại buổi điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) vào 10 giờ sáng cùng ngày. Thay vào đó, ba luật sư của ông Yoon và ba công tố viên thuộc CIO đã trực tiếp tham gia buổi thẩm vấn.Phía Tổng thống Yoon lập luận Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã vi phạm quy định về thẩm quyền xét xử. Đáp lại, Cơ quan này nhấn mạnh Tòa án đã hai lần phê duyệt lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon.CIO một ngày trước tuyên bố sẽ tiến hành điều tra Tổng thống Yoon vào ngày 17/1 sau khi Tòa án bác bỏ yêu cầu xem xét lại lệnh bắt giữ của phía Tổng thống. Cơ quan điều tra nhận định cần thực hiện cuộc điều tra bổ sung để đề nghị lệnh tạm giam trước khi hiệu lực bắt giữ điều tra Tổng thống sắp hết.Tuy nhiên, sau buổi điều tra lần thứ nhất vào ngày 15/1, Tổng thống Yoon đã không trình diện trong buổi điều tra lần hai vào ngày 16/1 và cũng từ chối cuộc điều tra trong ngày 17/1 với lý do sức khỏe và an toàn cá nhân.Cơ quan điều tra dự kiến sẽ đề nghị lệnh tạm giam Tổng thống dựa trên các bằng chứng đã thu thập được. Trong buổi điều tra lần thứ nhất diễn ra hai ngày trước, ông Yoon được cho là đã khẳng định việc ban bố thiết quân luật thuộc quyền hạn của Tổng thống dựa theo Hiến pháp. Tuy nhiên, ông Yoon đã dùng quyền im lặng để từ chối trả lời các câu hỏi của điều tra viên.Mặt khác, Tòa án khu vực Trung Seoul đã nhận được hồ sơ liên quan đến lệnh bắt vào lúc 2 giờ 3 phút chiều ngày 16/1 yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lệnh bắt giữ, và trả lại hồ sơ cho CIO vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 17/1, vì cho rằng yêu cầu của phía ông Yoon không có căn cứ hợp lý. Do đó, hiệu lực của lệnh bắt giữ Tổng thống đã được kéo dài đến 9 giờ 5 phút tối ngày 17/1, thay vì vào 10 giờ 33 phút sáng cùng ngày.Tổng thống Yoon hiện vẫn ở trong phòng chờ của nghi phạm bị giam giữ tại trại tạm giam Seoul (thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi), một không gian riêng với những phạm nhân đã bị kết án. Ông Yoon không mặc đồng phục của trại giam và vẫn mặc nguyên bộ đồ khi bị bắt giữ.