Bộ Thương mại Mỹ cấm vận 4 tổ chức và 2 cá nhân Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/1 (giờ địa phương) đã đưa hai cá nhân và 4 doanh nghiệp của Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận vì dính líu đến việc cử lao động công nghệ thông tin (IT) ra nước ngoài bất hợp pháp, nhằm huy động vốn cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).Các công ty bị cấm vận là Bộ phận 53 thuộc Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, công ty vận tải biển Korea Osong, công ty thương mại Chonsurim, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thương mại Trung Quốc Liêu Ninh có trụ sở tại Trung Quốc. Hai cá nhân là Jong In-chol, giám đốc công ty thương mại Chonsurim; và Son Kyong-sik, giám đốc của công ty vận tải biển Koryeo Osong tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.Trong đó, Bộ phận 53 là một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng miền Bắc, có liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí thông thường và thiết bị liên lạc quân sự. Ngoài ra, cơ quan này còn kiếm lợi nhuận qua các công ty ngụy trang trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển phần mềm và IT.Hãng vận tải biển Korea Osong và công ty thương mại Chonsurim là các doanh nghiệp ngụy trang của Bộ phận 53 và hiện đang duy trì nhóm đại diện về IT của miền Bắc tại Lào. Các lao động này hoạt động dưới danh tính giả, tham gia các dự án liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử và phát triển trang web, qua đó tạo ra nguồn thu bất hợp pháp cho Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thương mại Trung Quốc Liêu Ninh bị liệt vào danh sách cấm vận vì đã cung cấp các thiết bị như máy tính xách tay cho các lao động công nghệ thông tin thuộc Bộ phận 53.Miền Bắc đã cử hàng nghìn lao động IT có trình độ cao ra nước ngoài nhằm trốn tránh các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên hợp quốc. Miền Bắc đã thu tới 90% thu nhập của các lao động này, mang về hàng tỷ USD mỗi năm để phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.