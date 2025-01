Hàn Quốc họp bàn các chính sách ngoại giao và an ninh dựa trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 16/1 đã tổ chức buổi tọa đàm về giải quyết các vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.Tại đây, Quyền Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ sớm lập kênh tham vấn chính thức với Chính phủ mới của Mỹ, tăng cường hợp tác công-tư giữa hai nước để tìm kiếm phương án phát triển ổn định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Seoul cũng sẽ phát triển các lĩnh vực hợp tác mới, bao gồm cả ngành công nghiệp đóng tàu và chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng trước các vấn đề như áp thuế quan mới của chính quyền Mỹ.Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhắc đến việc hợp tác với Hàn Quốc ở lĩnh vực đóng tàu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay sau khi đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, ông Trump cũng để ngỏ ý định tăng mạnh thuế quan sau khi nhậm chức.Quyền Tổng thống Choi Sang-mok còn khẳng định sẽ nâng cao lòng tin của cộng đồng quốc tế thông qua ngoại giao đa phương và quản lý chiến lược mối quan hệ với các nước lớn, cũng như duy trì ổn định mối quan hệ Hàn-Nhật và Hàn-Trung. Ông Choi cam kết sẽ nỗ lực tăng cường an ninh kinh tế bằng cách ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng leo thang.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị quân đội tập trung hoàn thành sứ mệnh cơ bản, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên dựa trên nền tảng tư thế phòng thủ quân sự vững chắc và mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, quân đội vẫn phải ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong trường hợp xảy ra khiêu khích, và có biện pháp ứng phó áp đảo để kìm hãm các hành động khiêu khích thêm của miền Bắc.Ngoài ra, Quyền Tổng thống Choi khẳng định Seoul vẫn duy trì lập trường cởi mở trong đối thoại liên Triều, giữ vững lập trường chính sách thống nhất một cách hòa bình với Bình Nhưỡng dựa trên trật tự cơ bản tự do và dân chủ, đồng thời nỗ lực quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc để tránh gia tăng căng thẳng giữa hai miền.