Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp của Hội đồng bảo an diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 16/1 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook kêu gọi cần chấm dứt ngay lập tức hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Bắc Triều Tiên và Nga.Ông Hwang chỉ trích việc Nga lợi dụng binh lính miền Bắc làm “vật hy sinh” trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, kêu gọi Matxcơva và Bình Nhưỡng ngay lập tức dừng hợp tác quân sự trái phép.Đại sứ Hàn Quốc cho biết hai binh lính miền Bắc bị quân đội Ukraine bắt sống gần đây đã khai rằng không hề biết phải tham chiến mà chỉ nghĩ là tham gia vào các cuộc huấn luyện thực tế. Ông Hwang dẫn báo cáo của Chính phủ Seoul, cho biết trong số khoảng 12.000 binh lính miền Bắc được điều sang Nga, 300 người đã thiệt mạng và khoảng 2.700 người bị thương. Ông chỉ trích Matxcơva đã thực hiện các chiến thuật phi nhân tính như để binh lính miền Bắc làm "máy dò mìn sống", buộc họ đi qua các bãi mìn theo hàng, dẫn đến thương vong lớn.Cuộc họp của Hội đồng bảo an lần này được tổ chức theo yêu cầu của Mỹ và Slovenia trước thời điểm tròn ba năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine vào tháng tới. Trong cuộc họp, các nước phương Tây cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công gần đây của Nga đã khiến nhiều dân thường ở Ukraine thiệt mạng.Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya không đề cập đến việc triển khai binh lính miền Bắc. Ông Nebenzya khẳng định người dân Ukraine ngày càng e ngại với việc phải chiến đấu vì lợi ích địa chính trị của phương Tây và chính quyền tham nhũng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng chính quyền Ukraine sắp sụp đổ.