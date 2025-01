Số ca mắc cúm mùa Hàn Quốc vẫn ở mức cao dù đã qua đỉnh dịch

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17/1 công bố trong tuần thứ hai năm 2025 (5-11/1), số ca nghi nhiễm mắc cúm mùa là 86,1 ca trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám tại các cơ sở y tế, giảm 13,7% so với một tuần trước. Mặc dù đã qua đỉnh dịch cúm mùa nhưng tỷ lệ mắc vẫn cao so với đỉnh dịch mọi năm kể từ sau năm 2016.Xét theo độ tuổi, số bệnh nhân mắc cúm mùa từ 7-12 tuổi là nhiều nhất với 149,5 ca trên 1.000 người; sau đó là nhóm 13-18 tuổi (141,5 ca), 19-49 tuổi (110 ca) và 1-6 tuổi (83,4 ca). Số bệnh nhân phải nhập viện do mắc cúm mùa trong tuần này là 1.627 ca, tăng 10,8% so với tuần trước.Do đợt rét đậm và dịch cúm mùa bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc khiến số ca tử vong do mắc viêm phổi tăng vọt, dẫn đến các cơ sở hỏa táng ở Seoul gần đây đã đạt tới trình trạng "bão hòa". Có trường hợp người dân không đặt được lịch hỏa táng nên phải kéo dài thời gian tang lễ, từ 3 ngày lên 4 ngày.Người dân cũng gặp khó khăn khi mua thuốc cảm cúm và thuốc điều trị cúm mùa tại các hiệu thuốc. Nhu cầu mua khẩu trang tăng trở lại sau một thời gian giảm khi đại dịch COVID-19 chấm dứt. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị người trên 65 tuổi nên tiêm vắc-xin cúm mùa ngay lúc này, nếu có triệu chứng thì cần tới cơ sở y tế sớm để tránh nguy cơ biến chứng.Chỉ còn 10 ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, người dân cần đặc biệt tuân thủ các quy tắc phòng bệnh lây nhiễm đường hô hấp, như rửa tay trước và sau khi ra ngoài để có kỳ nghỉ lễ an toàn.