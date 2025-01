Hàn Quốc sắp khởi động nhóm hỗ trợ gia quyến nạn nhân trong thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 17/1, Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang-mok cho biết Chính phủ từ tuần tới sẽ thành lập nhóm hỗ trợ gia quyến các nạn nhân trong thảm họa máy bay ngày 29/12 năm ngoái để khắc phục thiệt hại.Nhóm này sẽ cung cấp tư vấn tâm lý, cũng như hỗ trợ cho các đối tượng là những tiểu thương hay chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong số người thân của các nạn nhân bằng cách hoãn trả nợ gốc hay kéo dài thời hạn vay.Ông Choi yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện các quyết định của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, những yêu cầu từ gia đình nạn nhân, cũng như chủ động xem xét những vấn đề mà người thân các nạn nhân cần. Chính quyền địa phương cần chú ý hỗ trợ cả những người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong gia đình nạn nhân trước thềm Tết âm lịch sắp tới, đặc biệt là những người không còn người thân sau vụ thảm họa. Quốc hội dự kiến sẽ chính thức tiến hành thảo luận lập luật để đưa ra các biện pháp hỗ trợ gia quyến nạn nhân.Ông Choi cũng cam kết cuộc điều tra về vụ thảm họa sẽ được thực hiện một cách khách quan và công bằng. Các điều tra viên Hàn Quốc hiện đang phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và hãng sản xuất để tìm hiểu nguyên nhân vụ thảm họa. Quá trình điều tra và kết quả sẽ được công khai minh bạch với gia đình nạn nhân và người dân.Công tác rà soát an toàn toàn diện kết hợp công-tư hiện đang được triển khai từ tuần này đối với toàn bộ các sân bay trên cả nước. Sau khi có kết quả điều tra, Chính phủ sẽ xây dựng các phương án cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống để đảm bảo an toàn.Ngoài ra, lễ tưởng niệm chung các nạn nhân vụ thảm họa máy bay Jeju Air sẽ được tổ chức vào ngày 18/1. Quyền Tổng thống Choi đề nghị các bên phải đảm bảo buổi lễ tưởng niệm được tiến hành chu đáo từ góc độ gia quyến của các nạn nhân.