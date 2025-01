Việt Nam tháo gỡ vướng mắc quy chế cho máy bay Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và trang tin điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 17/1 đưa tin Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ cấp phép sử dụng trong nước đối với máy bay do Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) sản xuất.Sau cuộc gặp với lãnh đạo COMAC tại Hà Nội hôm 15/1, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải phải khẩn trương tìm cách tháo gỡ các vướng mắc để đưa máy bay do Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc sản xuất vào sử dụng trong nước.COMAC với mẫu máy bay cỡ trung C919 đang nỗ lực tiến vào thị trường hàng không thế giới, hiện do hai ông lớn Boeing (Mỹ) và Air Bus (Pháp) nắm giữ phần lớn thị phần. Tuy nhiên, tập đoàn máy bay của Trung Quốc đang gặp vướng mắc về thủ tục phê duyệt khai thác ở các nước. Nếu không được cơ quan chức năng của nước đó phê duyệt thì hãng sẽ gặp khó khăn trong việc bán hoặc cho thuê máy bay. Lần này, tập đoàn Trung Quốc đã có được cơ hội này tại Việt Nam, một thị trường đầy tiềm năng.Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng hãng máy bay giá rẻ Vietjet có thể hợp tác với hãng hàng không của Trung Quốc khai thác máy bay COMAC ở một số đường bay.Được biết, Vietjet đã ký hợp đồng thuê máy bay với hãng hàng không Thành Đô (Chengdu Airlines) của Trung Quốc để khai thác máy bay C909 của COMAC trên các đường bay nối Côn Đảo, hòn đảo du lịch nằm ở phía Nam Việt Nam với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.COMAC hiện đang sản xuất hai mẫu máy bay là C909 cho các đường bay ngắn và C919 cho các đường bay dài. Ngoài các hãng hàng không nội địa Trung Quốc, COMAC đã bán 60 máy bay C919 cho hãng hàng không Brunei vào năm 2023, và đang nỗ lực mở rộng thị trường nước ngoài. Tập đoàn này đang đặt mục tiêu đưa vào khai thác máy bay C919 tại khu vực Đông Nam Á từ đầu tháng 1 năm nay cho tới năm sau, và đạt chứng nhận tại châu Âu trong năm nay.