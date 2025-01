Bắc Triều Tiên nhập lậu thiết bị sản xuất vũ khí hạt nhân từ Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington (Mỹ), ngày 15/1 (giờ địa phương) đã đăng tải báo cáo trên trang chủ cho biết vào khoảng năm 2022, một lò nung chân không (vacuum furnace) được vận chuyển từ Tây Ban Nha đã bị làm giả mã HS, đi qua Mexico và Trung Quốc trước khi tới Bắc Triều Tiên.Lò nung chân không này được sử dung để nung chảy urainum kim loại phục vụ cho sản xuất vũ khí hạt nhân, một hạng mục bị cấm xuất khẩu cho miền Bắc theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong phạm vi có thể truy dấu, lò nung chân không này đầu tiên được một công ty thương mại tại Tây Ban Nha xuất khẩu bằng mã HS với thông tin mô tả hợp lệ, nhưng vẫn chưa xác nhận được nhà cung cấp ban đầu. Người tiếp nhận lò nung chân không này tại Mexico đã gửi chúng tới Cộng hòa Nam Phi. Tại đây, các tài liệu thương mại đã bị thay đổi, mã HS và mô tả bị sửa thành máy móc. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của người nhận hàng tại Mexico.Sau khi đến Cộng hoà Nam Phi, thiết bị này được phân loại thành phế liệu kim loại để được miễn thuế và tiếp tục được vận chuyển đến Trung Quốc, trước khi đến Bắc Triều Tiên.ISIS cho biết rất khó để có thể phát hiện các trường hợp làm giả mã HS. Mặc dù việc theo dõi dữ liệu xuất nhập khẩu điện tử có thể giúp ích, nhưng quá trình này đòi hỏi các quốc gia phải có năng lực vận hành hệ thống này. Viện Khoa học và an ninh quốc tế cũng không chắc chắn khả năng Mexico và Cộng hòa Nam Phi có thể sở hữu các hệ thống theo dõi phức tạp như của Mỹ hoặc một số nước châu Âu.Trên trang tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ, Giám đốc Viện Khoa học và an ninh quốc tế David Albright cho biết miền Bắc đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và xây dựng kế hoạch chi tiết để mua các thiết bị cần thiết cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân, cũng như tránh được các lệnh trừng phạt. Mexico và Cộng hòa Nam Phi dường như không nhận được tin báo từ các cơ quan tình báo phương Tây kịp thời, dẫn đến không thể ngăn chặn lò nung chân không này được chuyển đến Trung Quốc và sau đó là Bắc Triều Tiên.Mã HS là là một hệ thống mã hóa quốc tế được dùng để phân loại sản phẩm, hàng hóa khi xuất nhập khẩu, được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) quy định nhằm chuẩn hóa trong việc nhận diện và phân loại các loại hàng hóa trên toàn cầu.