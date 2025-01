Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật sửa đổi liên quan tới việc điều tra vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/1 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự luật về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, với 188 trên 274 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tán thành, 86 người phản đối. Trong số các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, chỉ có nghị sĩ Ahn Cheol-soo bỏ phiếu tán thành dự luật.Dự thảo lần này sửa đổi một phần nội dung của dự luật tương tự được 6 đảng đối lập đề xuất trước đó, bỏ nội dung quy kết Tổng thống Yoon Suk Yeol kích động phản quốc, tuyên truyền, xúi giục nổi loạn, phản ánh yêu cầu của đảng cầm quyền.Đối tượng điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt được rút từ 11 xuống còn 6. Liên quan tới việc khám xét các cơ quan an ninh, một vấn đề mà đảng cầm quyền phản đối, dự thảo bổ sung thêm điều khoản là "hoàn trả hoặc xóa bỏ ngay những tài liệu không liên quan tới điều tra".Thời gian điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt cũng giảm từ 130 ngày xuống 100 ngày. Quy mô các công tố viên và công chức nằm trong Nhóm công tố viên đặc biệt cũng được cắt giảm so với dự thảo trước.Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân vẫn tiếp tục phản đối dự luật sửa đổi, cho rằng dự luật vẫn tồn tại các điều khoản vi hiến. Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành nhấn mạnh đã chấp thuận toàn bộ những yêu cầu mà đảng Sức mạnh quốc dân đưa ra, nên đảng cầm quyền không có lý do để từ chối thông qua dự luật.Chính giới đồng loạt hối thúc Quyền Tổng thống Choi Sang-mok "quyết đoán". Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong cho rằng ông Choi phải dùng quyền phủ quyết ngay lập tức với dự luật do đảng đối lập đơn phương thông qua tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành thì kêu gọi Quyền Tổng thống đăng công báo về dự luật ngay lập tức.