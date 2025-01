Chính giới Hàn Quốc lên tiếng về vụ bạo lực tại Tòa án khu vực Tây Seoul

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đồng loạt lên tiếng về vụ bạo lực tại Tòa án khu vực Tây Seoul xảy ra sau khi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol được ban vào rạng sáng ngày 19/1.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân bày tỏ sự thấu hiểu trước sự phẫn nộ của người dân đối với quy trình tư pháp liên quan đến Tổng thống Yoon, nhưng khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho hành vi bạo lực và những hành động này chỉ khiến tình hình thêm hỗn loạn.Đảng cầm quyền chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành và một số hãng truyền thông đã tiến hành một cuộc "truy lùng" mà không xem xét đến nguyên nhân khiến người dân phẫn nộ.Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành hối thúc tiến hành điều tra các thế lực đứng sau và những kẻ kích động trong vụ bạo lực tại Tòa án, cho rằng vụ việc này không chỉ là một cuộc bạo loạn chống lại Bộ Tư pháp mà còn là sự phủ nhận toàn diện hệ thống quốc gia. Do đó, không chỉ những người tham gia vào vụ bạo lực mà cả những người chỉ đạo và kích động cũng cần bị truy cứu đến cùng.Đảng đối lập cũng chỉ trích đảng cầm quyền vì đã liên tục phủ nhận phán quyết của Bộ Tư pháp và kích động những người ủng hộ, làm dấy lên các hành động bất hợp pháp.Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội cũng đã mở phiên điều trần khẩn cấp, với sự tham gia của các quan chức Bộ Tư pháp và Toà án để thảo luận về vụ việc. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ mở phiên điều trần với lực lượng Cảnh sát để làm rõ tình hình vụ bạo lực tại Tòa án khu vực Tây Seoul.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị tạm giam cũng gửi thông điệp và bày tỏ sự thấu hiểu nỗi uất hận, phẫn nộ của người dân, đồng thời kêu gọi người dân hãy biểu đạt ý kiến một cách hòa bình. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok ra chỉ thị cho Cảnh sát tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh vụ việc lần này, tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng cũng như quản lý an toàn đối với các cuộc biểu tình.