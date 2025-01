Một số kênh YouTube bảo thủ, cực hữu thu bộn tiền sau vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Chung Il-young thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 20/1 công bố kết quả phân tích về thu nhập qua tính năng Super Chat của top 7 kênh YouTube theo khuynh hướng bảo thủ, cực hữu, so sánh thời điểm trước và sau vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Super Chat là một tính năng cho phép người xem các buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube có thể chuyển tiền mỗi lần từ 500.000 won (344 USD) tới tối đa 1 triệu won (689 USD) để tài trợ cho kênh đó. Bình luận của "nhà tài trợ" sẽ được làm nổi bật trong ô trò chuyện của buổi phát trực tiếp đó.Trong đó, có một kênh YouTube sở hữu 1,62 triệu lượt theo dõi đã thu về 125 triệu won (86.200 USD) tiền tài trợ từ tính năng Super Chat, tăng gấp 2,1 lần so với tháng 11 cùng năm. Một kênh YouTube khác sở hữu khoảng 340.000 lượt theo dõi cũng có khoản thu từ Super Chat đạt 21,87 triệu won (15.100 USD) trong tháng 12, tăng khoảng 2,5 lần so với tháng trước đó.Trong số 7 kênh nói trên, có 5 kênh đã huy động tiền tài trợ thông qua tài khoản cá nhân. Có kênh còn huy động tiền tài trợ bằng cách đăng trên màn hình phát trực tiếp của YouTube số tài khoản của người thứ ba.Nghị sĩ Chung nhấn mạnh các YouTuber theo khuynh hướng bảo thủ, cực hữu đang thu được số tiền khổng lồ từ tin tức giả và kích động thù ghét. Cơ quan thuế cần vào cuộc để tiến hành rà soát một cách nhanh chóng và quyết liệt, xem nguồn thu của các đối tượng này có được kê khai và đánh thuế một cách minh bạch hay không.