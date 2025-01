Chủ tịch Kim Jong-un gửi thông điệp năm mới cho các binh lính được điều động hỗ trợ Nga

Photo : YONHAP News

Tờ nhật báo Bưu điện Washington (WP) của Mỹ ngày 19/1 (giờ địa phương) cho biết đã thu thập được bức thông điệp mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là gửi tới các binh sĩ miền Bắc đang tham chiến trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.Trong bức thư, nhà lãnh đạo Kim đã gửi lời cảm ơn các binh lính miền Bắc đã nỗ lực, cũng như động viên họ có thể trở về khỏe mạnh và an toàn. Chủ tịch Kim kêu gọi các binh lính cần chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn nữa cho đến ngày hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự đã được giao phó. Bức thư kết thúc với dòng chữ "Kim Jong-un 31/12".WP cho biết bức thư chứa thông điệp năm mới của ông Kim được tìm thấy tại tỉnh Kursk của Nga, nơi đang xảy ra cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Theo tờ báo Mỹ, bức thư này được viết tay bằng mực xanh, có thể được gửi từ thủ đô Bình Nhưỡng đến các binh sĩ, hoặc cũng có khả năng các binh sĩ nước này ghi lại nội dung khi một chỉ huy miền Bắc đọc to thông điệp của Chủ tịch Kim.Tờ báo cũng cho biết binh sĩ Bắc Triều Tiên gần đây hầu như không xuất hiện tại các chiến trường ở tỉnh Kursk. WP nhận định có thể quân đội miền Bắc đang tái tổ chức lực lượng và cân nhắc các bước đi tiếp theo, hoặc cũng có thể là do số lượng thương vong và sự kiệt quệ bởi chiến tranh đã tăng lên đáng kể.