Quyền Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok trên mạng xã hội ngày 21/1 đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47, và chúc mừng ông James David Vance nhậm chức Phó Tổng thống.Ông Choi nhấn mạnh đồng minh Hàn-Mỹ trong chính quyền nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã rất vững chắc, và bày tỏ hy vọng tân Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này trong nhiệm kỳ thứ hai.Quyền Tổng thống Hàn Quốc đã đổi khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” thành “Làm cho đồng minh Hàn-Mỹ vĩ đại trở lại”, qua đó bày tỏ kỳ vọng chính quyền mới của Washington sẽ làm đồng minh Hàn-Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa giống như nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ 45.Mặt khác, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok cùng ngày cũng đã tổ chức buổi tọa đàm về các vấn đề kinh tế và đối ngoại nổi cộm, cho biết sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại cấp cao Hàn-Mỹ, bao gồm các cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Công nghiệp. Đặc biệt, ông Choi khẳng định sẽ thúc đẩy cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian sớm nhất.Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul cũng đã cử đoàn đại diện cấp chuyên viên sang Washington để nắm bắt bối cảnh và nội dung chi tiết về các biện pháp mà tân Tổng thống Trump sẽ đưa ra trong thời gian tới. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp trong nước có các buổi gặp trực tiếp và hợp tác với Mỹ.Cuối cùng, ông Choi nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đã mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như ngoại giao, quốc phòng, chuỗi cung ứng và công nghệ tiên tiến dựa trên niềm tin trong suốt 70 năm qua. Vì vậy, Seoul sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chính sách và thúc đẩy lợi ích chung của hai bên dựa trên giá trị chung "cùng đồng hành" (We go together) của đồng minh Hàn-Mỹ.Ông Donald Trump ngày 20/1 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ. Buổi lễ có sự tham gia của các cựu Tổng thống Mỹ như Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, nhiều nghị sĩ của lưỡng viện, các thẩm phán của Tòa án tối cao liên bang, Đại sứ của các nước lớn, cùng những doanh nghiệp công nghệ lớn như Giám đốc điều hành hãng Tesla Elon Musk. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong và phu nhân đã đại diện cho Hàn Quốc tham dự sự kiện này.