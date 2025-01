Phòng Cảnh vệ Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục từ chối khám xét

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 20/1 đã cử điều tra viên tới khám xét nhà an toàn dành cho Tổng thống (phường Samcheong, quận Jongno) và Phòng Cảnh vệ Tổng thống nhưng không thành công do Phòng Cảnh vệ không hợp tác. Cảnh sát cũng cử điều tra viên tới Văn phòng Tổng thống để thảo luận về việc khám xét nhưng không đạt được tiến triển nào.Phòng Cảnh vệ Tổng thống lấy căn cứ là Điều 110 và 111 Luật tố tụng hình sự, quy định việc khám xét địa điểm có bí mật công vụ hoặc bí mật quân sự phải được người chịu trách nhiệm phê duyệt. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm địa điểm đó phải tuân thủ lệnh khám xét trừ khi việc khám xét gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia.Nhóm điều tra đặc biệt đã yêu cầu Phòng Cảnh vệ Tổng thống nộp tài liệu liên quan tới vụ thiết quân luật và video từ camera an ninh (CCTV) của nhà an toàn dành cho Tổng thống và phúc đáp bằng văn bản.Vào ngày 27/12 năm ngoái, Nhóm điều tra đặc biệt cũng đã tiến hành khám xét nhà an toàn và Văn phòng Tổng thống, nhưng đã bị Phòng Cảnh vệ Tổng thống chặn lại và phải rút lui sau ba tiếng đồng hồ. Cảnh sát vốn định dựa trên video từ CCTV để xác định xem những ai đã ra vào nhà an toàn trước và sau vụ thiết quân luật, cũng như người đó đã nhận được chỉ thị gì từ Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trước đó, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Cho Ji-ho và Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik đã tới nhà an toàn gặp Tổng thống ba tiếng trước vụ thiết quân luật, nhận văn bản chứa các nội dung chỉ thị liên quan tới lệnh thiết quân luật. Ngoài ra trong ngày 4/12 năm ngoái, khi lệnh thiết quân luật đã được dỡ bỏ, Tổng thống đã họp với 4 quan chức trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.Việc Cảnh sát tiến hành khám xét lại sau một tháng được phân tích là cân nhắc tới việc "người chịu trách nhiệm" là Tổng thống hiện đã bị bắt giam, các lãnh đạo của phòng Cảnh vệ đồng loạt bị điều tra với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ.Đặc biệt, Cảnh sát đã đề nghị bắt giam Phó Phòng Cảnh vệ Tổng thống Kim Sung-hoon, một người theo đường lối cứng rắn trong Phòng Cảnh vệ, nhưng không được Viện Kiểm sát đồng ý với lý do không có lo ngại về việc ông Kim tiêu hủy chứng cứ. Nếu lần này ông Kim Sung-hoon, hiện đang giữ Quyền Trưởng Phòng Cảnh vệ, từ chối khám xét thì Cảnh sát sẽ có cớ để lập luận rằng ông Kim có ý đồ tiêu hủy chứng cứ liên quan tới vụ thiết quân luật.