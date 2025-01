Nỗ lực áp giải điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol thất bại

Photo : YONHAP News

Lúc 3 giờ chiều ngày 20/1, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) đã cử công tố viên và điều tra viên tới trại tạm giam Seoul để áp giải Tổng thống Yoon Suk Yeol tới phòng điều tra, nhưng đã phải rút lui sau 6 tiếng mà không đạt được kết quả nào.Trong buổi thẩm vấn đầu tiên vào hôm bị bắt 15/1, ông Yoon đã dùng quyền im lặng, rồi sau đó không hề trình diện thêm một lần nào nữa sau 4 lần triệu tập của Cơ quan điều tra. Theo phán lệ của Tòa án tối cao, bị can đã bị tạm giam nếu không chịu trình diện thẩm vấn thì cơ quan điều tra có thể tiến hành áp giải tới phòng điều tra.Nhân lực của CIO đã đợi ông Yoon trao đổi với luật sư về việc chuẩn bị cho phiên tòa xét xử luận tội của Tòa án Hiến pháp tới hơn 9 giờ tối và sau đó đã rút về. Theo quy định bảo vệ nhân quyền của cơ quan điều tra, việc điều tra sau 9 giờ tối bị phân loại là "điều tra vào ban đêm", phải được bị can đồng ý mới có thể thực hiện. Có khả năng Cơ quan điều tra sẽ thực hiện lại quy trình áp giải trong ngày 21/1, trong bối cảnh thời hạn tạm giam Tổng thống không còn nhiều.Theo Luật tố tụng hình sự, thời hạn tạm giam điều tra bị can là không quá 20 ngày tính từ thời điểm bị bắt. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không có quyền truy tố với Tổng thống, nên thời hạn tạm giam ông Yoon được phân chia với Viện Kiểm sát. Sau khi kết thúc điều tra, CIO sẽ phải bàn giao vụ việc cho cơ quan công tố.Về phần mình, phía Tổng thống chỉ trích việc Cơ quan điều tra đòi áp giải ông là trái phép, tuyên bố sẽ tiếp tục không trình diện điều tra. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ trích việc CIO ban lệnh cấm ông tiếp xúc với gia đình là một hành động trút giận lên Tổng thống chứ không phải điều tra. Trước đó, cơ quan này đã ban lệnh cấm ông Yoon tiếp xúc với người ngoài trừ đoàn luật sư do lo ngại việc tiêu hủy chứng cứ.