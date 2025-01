Tổng thống Yoon Suk Yeol lần đầu trình diện tại phiên tòa xét xử luận tội

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 21/1 đã mở phiên biện hộ lần ba vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Sau hai phiên vắng mặt, lần này Tổng thống đã trực tiếp tới trình diện tại tòa. Ông Yoon đã di chuyển từ trại tạm giam Seoul tới trụ sở Tòa án Hiến pháp ở quận Jongno (Seoul) bằng xe hộ tống của Bộ Tư pháp.Ông Yoon đã có tổng cộng 5 lần trực tiếp phát biểu. Trước tiên, Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc vì đã làm gia tăng thêm gánh nặng công việc cho các thẩm phán Tòa án Hiến pháp do vụ xét xử luận tội của mình. Ông Yoon nhấn mạnh bản thân là người luôn giữ tâm niệm vững vàng về "chủ nghĩa dân chủ tự do" trong suốt cuộc đời làm công chức. Tòa án Hiến pháp là cơ quan tồn tại để bảo vệ Hiến pháp, nên ông Yoon hy vọng tòa sẽ xem xét kỹ vụ xét xử lần này, khẳng định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các thẩm phán.Tiếp đó, Tổng thống khẳng định nghi ngờ về gian lận trong bầu cử không phải là thuyết âm mưu. Đã có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là lập luận được Tổng thống đưa ra sau này nhằm biện minh cho vụ thiết quân luật, nhưng thực tế đã có nhiều nghi vấn về độ tin cậy và tính công bằng của các cuộc bầu cử kể từ trước khi ông ban bố thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái. Từ tháng 10/2023, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) đã tiến hành kiểm tra với một phần rất nhỏ trang thiết bị điện toán của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương và đã phát hiện nhiều vấn đề.Tại phiên biện luận, Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung-bae đã đặt câu hỏi rằng Tổng thống có từng đưa một mảnh giấy nhớ cho Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok về yêu cầu lập dự toán ngân sách cho cơ quan lập pháp khẩn cấp quốc gia hay không. Ông Yoon trả lời chưa từng làm như vậy, và chỉ biết đến sự tồn tại của mảnh giấy nhớ này thông qua một bài báo rất lâu sau vụ thiết quân luật, đồng thời cho biết chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng là có thể viết mảnh giấy đó.Liên quan đến nội dung vi hiến là "cấm tất cả các hoạt động chính trị" trong lệnh thiết quân luật, Tổng thống cho biết chỉ đưa nội dung này vào lệnh thiết quân luật cho mang tính "hình thức", ông không có kế hoạch hay ý định thực hiện đúng như vậy. Quốc hội và đảng Dân chủ đồng hành liên tục nói ông cản trở việc Quốc hội biểu quyết, nhưng tại Hàn Quốc thì Quốc hội và truyền thông còn có sức mạnh hơn cả Tổng thống.Trước đó, phía Tổng thống đã đệ trình thêm ít nhất 24 nhân chứng lên Tòa án Hiến pháp, trong đó có Thủ tướng Han Duck-soo, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok. Ông Yoon cũng đề nghị một số quan chức liên quan tới quản lý bầu cử ra làm chứng, được phân tích là để giải thích về nghi ngờ gian lận trong bầu cử mà Tổng thống liên tục đưa ra trong thời gian qua cùng bối cảnh dẫn đến vụ thiết quân luật.Mặt khác, dòng người ủng hộ ông Yoon đã đổ về biểu tình gần khu vực Tòa án Hiến pháp cùng ngày, trong đó một phụ nữ đã bị bắt do hành hung nhân viên cảnh sát. Phía Tổng thống cho biết sẽ tiếp tục tham dự 5 phiên biện luận còn lại nên dự kiến tình trạng trên sẽ còn tái diễn.