Cơ quan điều tra Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực điều tra Tổng thống

Photo : YONHAP News

Sau khi trực tiếp trình diện trong phiên biện hộ tại Tòa án Hiến pháp ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng ngày đã đến Bệnh viện quân y Seoul trước khi quay trở về trại tạm giam Seoul. Việc thăm khám tại bệnh viện được xác nhận là thực hiện theo khuyến nghị từ bác sĩ điều trị chính của Tổng thống cách đây một tháng.Bộ Tư pháp cho biết ông Yoon một ngày trước đã nhận điều trị từ nhân viên y tế của trại tạm giam Seoul và được Giám đốc trại giam cho phép đến cơ sở y tế bên ngoài. Vì vậy, những nỗ lực áp giải điều tra Tổng thống Yoon của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) đã một lần nữa lại thất bại.Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 21/1, CIO đã cử 6 công tố viên và điều tra viên tới trại tạm giam Seoul để áp giải ông Yoon tới phòng điều tra, nhưng phải rút lui do Tổng thống sau 9 giờ tối cùng ngày mới quay trở lại trại tạm giam. Theo quy định bảo vệ nhân quyền của cơ quan điều tra, việc điều tra sau 9 giờ tối phải được bị can đồng ý mới có thể thực hiện.Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng một ngày trước cũng đã nỗ lực áp giải điều tra Tổng thống Yoon, nhưng phải rút lui sau 6 tiếng mà không đạt được kết quả nào. CIO cho biết sẽ tìm cách tiến hành điều tra ngay tại trại tạm giam, nếu việc áp giải ông Yoon tiếp tục gặp khó khăn. Theo đó, Cơ quan này từ 10 giờ 20 phút sáng ngày 22/1 đã đến trại tạm giam Seoul để tiến hành áp giải điều tra hoặc điều tra ngay tại trại tạm giam đối với Tổng thống.Giám đốc CIO Oh Dong-woon nhận định việc ông Yoon không chấp nhận điều tra có thể nhằm mục đích né tránh quá trình điều tra của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Ngoài ra, việc Tổng thống Yoon từ chối ký tên và đóng dấu xác nhận vào biên bản điều tra có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nội dung điều tra làm bằng chứng trong phiên tòa.Do lệnh bắt giam lần đầu sẽ hết hạn vào ngày 28/1, nên Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng hiện đang nỗ lực phối hợp với Viện Kiểm sát, với hy vọng có thể chuyển vụ án cho cơ quan công tố trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì CIO không có quyền truy tố Tổng thống.Mặt khác, CIO sáng 22/1 cũng đã tiến hành khám xét Văn phòng Tổng thống và nhà riêng của Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul), để thu thập dữ liệu từ máy chủ điện thoại bảo mật liên quan đến vụ thiết quân luật.